Мнение: Америка против борщевика, проект Макнамары и брак в 1978 году

07.10.2020, 20:25, Разное

1. Русскоязычная журналистка рассказала в печально известном западном издании про одну из наших реальных проблем. Подзаголовок статьи гласит: «Гигантский борщевик – это не просто инвазивное растение. Это метафора того, что происходит с значительной частью этой страны». В публикации говорится, что доставшийся нам от Сталина сорняк – это «символ злостного пренебрежения со стороны властей» в отношении «судьбы сельской России»:

https://www.nytimes.com/2020/10/03/opinion/sunday/russia-hogweed.html

https://lenta.ru/news/2020/10/05/borsch/

Растение борщевик «захватывает» все больше территорий в России. Об этом рассказало американское издание The New York Times.

Издание назвало растение «ядовитым пришельцем», так как оно вытесняет другие луговые травы Центральной России, которые намного меньше в размерах, а также сравнило его с «укропом на стероидах». Отмечается, что сок борщевика опасен и может вызвать ожоги третьей степени, а также слепоту. Кроме того, через заросли растения невозможно пройти без костюма химзащиты, говорится в материале.

Журналисты напомнили, что культивировать борщевик начали в СССР после Великой Отечественной войны, так как считали его хорошим вариантом корма для скота. Растение начали выращивать по всей стране, однако к 1980-м годам выяснилось, что питавшиеся борщевиком коровы давали невкусное молоко. Однако к тому времени борщевик проник в дикую природу и начал стремительно распространяться.

На данный момент растение активно распространяется на безлюдных или заброшенных территориях: полях, окраинах лесов и рек. Кроме того, борщевик проникает в деревни и даже городские районы. Площадь произрастания сорняка увеличивается примерно на десять процентов каждый год, отмечает издание.

Нашествие борщевиков на Россию – это действительно жуткая и позорная напасть нашего времени. Проблема долгосрочная и тяжело решаемая, а потому гораздо более серьёзная, чем какая-нибудь локальная одноразовая катастрофа из числа тех, которыми нас стыдят и пугают по несколько раз в год.

В англоязычной статье указываются причины борщевизации России – во-первых, наличие огромного числа заброшенных и оставшихся без должного присмотра территорий, многие из которых использовались в советское время (якобы из 222 миллионов гектаров сельхозземель теперь остались без дела целых 100 миллионов). На этих-то пустырях и произрастает борщевик.

Во-вторых, указывает автор статьи, из русской деревни идёт постоянный отток населения – поэтому там якобы некому бороться с борщевиком. Данный аргумент весьма спорен – доля сельского населения в России осталась практически той же самой, что и в РСФСР – в 1989 году она составляла 26,6%, теперь же снизилась до 25,4%.

Местным властям, вне всякого сомнения, следует наращивать усилия по изничтожению борщевика – во многих городах и весях этим откровенно пренебрегают. Однако обвинения в адрес центральной власти выглядят перекладыванием с больной головы на здоровую.

Это не современная Россия распахивала огромные площади малоэффективной земли, вместо того чтобы интенсивнее разрабатывать уже имеющиеся. Отнюдь не нынешняя власть поддерживала ту расточительную культуру отношения к ресурсам, которой печально известен развитой социализм. Наконец, это не современные российские учёные ставили опасные эксперименты, закончившиеся экологической катастрофой.

Напротив, Россия образца 2020 года успешно развивает сельское хозяйство интенсивными методами – урожайность и удои уверенно растут, а наш экспорт завоёвывает мировой рынок.

Именно в этом состоит залог будущей победы над борщевиком – по мере роста эффективности сельского хозяйства и увеличения спроса на нашу продукцию в оборот будет вводиться ранее ненужные земли, а в сельской местности будут создаваться новые рабочие места (с совсем иной культурой производства).

Без создания здорового экономического тыла тратить вслепую огромные деньги на тотальную войну с борщевиком – сомнительная идея. Хотя, разумеется, делать что-то необходимо уже сейчас.

2. Оказывается, Соединённые Штаты в период холодной войны проводили масштабные социальные эксперименты, превосходящие по своей наивности даже преступные опыты ранних большевиков:

https://zen.yandex.ru/media/id/5d03dfb13f7bc80d808f011b/chto-vyshlo-iz-popytki-amerikancev-otpravit-na-voinu-vo-vetnam-mujchin-s-nizkim-iq-i-pochemu-ih-nazyvali-soldatamidurakami-5f78758271c44f0829028993

Это [был] проект, созданный министром обороны США Робертом Макнамарой. Суть его была в том, чтобы в течении 5 лет призвать на службу для отправки во Вьетнам 345 тысяч человек. Но не простых, а с низким уровнем IQ, из самых бедных слоев населения, зачастую вообще маргиналов. <…>

…в какой-то момент у американцев на той войне всё пошло наперекосяк. Желающих отправится в мясорубку поубавилось очень сильно, но воевать-то надо, вот и решили насобирать молодых людей, не слишком обременённых интеллектом, и отправить их во Вьетнам. Второй момент – таким образом планировалось создать некие “социальные лифты”. Правительство США рассчитывало, что военнослужащие из “Проекта 100000” на войне получат какие-то навыки, в том числе и социальные, и, после, вернувшись домой, будут более пригодны к жизни в нормальном обществе. <…>

Как уже было сказано выше, для участия в проекте набирались молодые люди с низким IQ. Понятное дело, по большей части это были выходцы из совсем бедных семей, а иногда и вовсе бездомные. Ребятки были далеко не лучшего качества как в умственном плане, так и в плане дисциплины, в связи с чем профессиональные военные, критически относившиеся к проекту, называли этих солдат “дебилами Макнамары”, “Дивизией дураков” и т.д.

К середине апреля 1968-го года была проведена проверка готовности участников “Проекта 1000000” перейти от общих к более сложным индивидуальным курсам подготовки. Выяснилось, что только 68% из них были готовы к этому – остальных забраковали. Но даже из тех, кто всё-таки отправился проходить индивидуальные курсы, лишь 37% в итоге поехали на войну. <…>

Воевали эти ребята из рук вон плохо. За первые же 10 месяцев боевых действий потери среди участников данного проекта составили примерно 10%, практически все из них были афроамериканцами. Они не хотели и не умели воевать, частенько выказывали неповиновение командирам, причем иногда доходило до того, что стреляли им в спину в бою и списывали на вьетнамцев. <…>

“Проект Макнамары” был признан провальным. Потери были высокие, что, конечно, лишь усугубляло и без того непростую ситуацию в самих США. Кроме того, участники проекта, которым посчастливилось вернуться живыми и невредимыми домой, никаких социальных лифтов так и не познали – большая часть из них так и остались безработной, и не смогла выбраться из бедности. <…>

На какое-то время правительство США действительно решило важную задачу – нашло солдат (хоть и такого качества). Это избавило их от набора студентов колледжей и университетов, что обязательно бы вызвало резкое недовольство среднего класса США. Но, как уже было сказано, это все было лишь временным решением, в итоге студентов-таки пришлось набирать, а последующая за этим напряженность в американском обществе, митинги и прочие антивоенные вещи и привели к поражению США в той войне.

Как видите, глупость — явление интернациональное. Холодную же войну США выиграли по очень простой причине: американские элиты тогда умели останавливаться, получив отрицательные результаты эксперимента. Попробовали, набили шишки, вернули всё взад. Советские элиты, увы, были в этом плане абсолютно беспомощны, инстинкт самосохранения заставлял их держаться выбранной линии до последнего. У СССР была масса возможностей свернуть с гибельного пути социализма — начиная с НЭПа и заканчивая XX съездом. Все возможности были последовательно упущены, и закончился этот праздник слепого упрямства закономерно, катастрофой 1992 года.

3. Расследование советских журналистов, 1978 год. Заводы гонят откровенный брак вместо строительных инструментов:



https://www.youtube.com/watch?v=gNWyKf–jVE



Виноватых не найти. Стройка по всему СССР фактически саботируется, однако улучшить ситуацию, по-видимому, невозможно. Чиновники или валят вину друг на друга, или просто посылают журналистов куда подальше, рабочие же вынуждены копать лопатами, которых хватает только на несколько часов.



Кстати, ближе к концу выпуска советские журналисты объясняют и причину, по которой люди со светлыми лицами, работающие в уважаемых вузах, так возмущались в десятых годах введением в России ЕГЭ.