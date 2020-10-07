 

Жванецкий принял решение уйти со сцены

07.10.2020, 20:23, Разное

Знаменитый российский сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Сташкевич заявил, что информация на официальном сайте Жванецкого, где размещены данные о его выступлениях, устарела. Он также пояснил, что решение прекратить публичные выступление писатель принял из-за возраста – в марте ему исполнилось 86 лет. Юморист намерен встретить старость дома, сообщает Ura.ru.



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