Жванецкий принял решение уйти со сцены

07.10.2020, 20:23, Разное

Знаменитый российский сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Сташкевич заявил, что информация на официальном сайте Жванецкого, где размещены данные о его выступлениях, устарела. Он также пояснил, что решение прекратить публичные выступление писатель принял из-за возраста – в марте ему исполнилось 86 лет. Юморист намерен встретить старость дома, сообщает Ura.ru.