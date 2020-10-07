Мнение: Штраф

07.10.2020, 20:20, Разное

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу "Северного потока — 2", заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в Варшаве.

"Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток — 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши. <…> На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, это максимальная санкция по польскому законодательству", — уточнил он.

Таким образом, европейские партнеры проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны выплатить более 234 миллионов злотых, или 61 миллион долларов. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

Газпром и остальные фигуранты, без сомнения, обжалуют это решение. Исход судебного разбирательства неизвестен – может, им удастся оспорить штраф. Но машина уже запущена, поэтому реагировать придется. 7,5 миллиардов – очень солидная сумма, хотя и не невозможная: Украина сумела в конце 19 года получить 3 миллиарда долларов, почему бы Польше не повторить этот успех?

На Северном потоке-2 зарабатывают все, причем будет ли он запущен, так и неясно. Ответ на вопрос – кто платит за весь этот праздник жизни – тоже очень даже известен. Российское население, которое оплатит всё: и строительство, и штрафы, и бонусы газпромовских менеджеров.