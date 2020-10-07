Российская молодежь поздравила Путина с днем рождения

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07.10.2020, 19:08, Новости дня

Российская молодежь в социальных сетях публикует поздравления Владимиру Путину, который в среду, 7 октября, отмечает день рождения. Видео приходят из разных уголков страны.

Подборку роликов опубликовали на странице news_see_ в Instagram.

«Молодежь, представители общественных организаций, студенты и просто неравнодушные жители записывают видео-поздравления, публикуют фотографии. В видео лишь малая часть материалов от россиян!» – говорится в сообщении.

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Публикация от НОВОСТИ 18+ (@news_see_) 7 Окт 2020 в 8:27 PDT

 

День рождения российского президента – 7 октября, в этом году Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

В Кремль поступают многочисленные поздравления в адрес Путина, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций.

На фабрике по пошиву одежды в Иванове в честь дня рождения президента создали уникальные по дизайну кимоно, на лацкане вышит флаг России, на спине есть надпись «Первый», а на черном поясе – Putin Team.



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