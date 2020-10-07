СМИ: Спецдокладчики ООН проведут расследование дела Навального

07.10.2020, 20:08, Новости дня

Расследованием дела Алексея Навального займутся два спецдокладчика ООН, информирует журнал Der Spiegel. Они намерены «тщательно проанализировать и проверить» обвинения, которые выдвинул блогер.

По сведениям Der Spiegel, спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламар и ее коллега по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан прибыли в Берлин по просьбе Навального, которую он передал через своего французского адвоката Вильяма Бурдона. По данным издания, Калламар отметила, что «тщательно проанализирует и проверит обвинения», выдвигаемые блогером. В свою очередь Бурдон добавил, что он с Навальным окажет всю необходимую поддержку спецдокладчикам, передает ТАСС.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

Во вторник ОЗХО подтвердила наличие биомаркеров антихолинэстеразного средства в образцах крови и мочи, взятых у Навального. Эти биомаркеры, подчеркнули в организации, имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом данное антихолинэстеразное средство не входит в приложение по химикатам, уточнили в ОЗХО.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.