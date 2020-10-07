 

Тренер Шевченко вызвал в сборную Украины вратаря Шевченко

07.10.2020, 20:05, Новости дня

В связи с кадровым кризисом во вратарской линии тренерский штаб национальной команды Украины направил вызов голкиперу луганской “Зари” Никите Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

27-летний вратарь присоединится к партнерам в Киеве 8 октября, сразу по возвращении сборной из Франции, и приступит к подготовке к матчам Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

Ранее вратарь “Зари” неоднократно получал приглашения в состав главной команды страны, в том числе на Евро 2016, однако так пока и не сумел в ней дебютировать. Последний раз тренер сборной Андрей Шевченко вызывал однофамильца в июне 2017 года – перед игрой отбора чемпионата мира 2018 против Финляндии.

Перед выездом на товарищескую игру сборной Украины против Франции COVID-19 обнаружили у вратаря донецкого “Шахтера” Андрея Пятова. Уже во Франции коронавирусную инфекцию подтвердили у голкипера “Александрии” Юрия Панькива и его коллеги по амплуа Андрея Лунина из мадридского “Реала”, после чего в распоряжении Андрея Шевченко остался один голкипер – динамовец Георгий Бущан.

В заявку на матч с французами внесли 45-летнего ассистента главного тренера Александра Шовковского.

Издание “ГОРДОН” будет вести онлайн-трансляцию встречи Франция – Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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