Лиам Пейн построил в своем саду копию хижины Хагрида из “Гарри Поттера”

07.10.2020, 19:27, Разное

Вы можете регулярно пересматривать все фильмы про Гарри Поттера, знать наизусть заклинания лучше Гермионы Грейнджер и перечитывать книги Джоан Роулинг, но до уровня фанатизма Лиама Пейна вам все равно будет далеко. На днях экс-солист One Direction вышел в прямой эфир TikTok вместе с исполнителем роли Драко Малфоя в популярной саге – Томом Фелтоном. В течение эфира музыкант сделал неожиданное заявление, в которое поначалу не поверил и Том. Лиам построил на территории собственного сада копию хижины Хагрида, находившейся неподалеку от Школы чародейства и волшебства Хогвартс. По словам Лиама, это помогает ему постоянно ощущать себя в волшебном мире.

Честно сказать, я тебе не верю, – засомневался Том Фелтон.

Том Фелтон

На это Лиам взял и показал ему фотографию постройки, которая действительно один в один похожа на хижину в фильме. “Боже мой, как похоже!! Это просто фантастика!” – воскликнул Том и выразил надежду, что однажды они с Лиамом попьют в этом домике чай.

Хижина Хагрида

Думаете, на этом все? Конечно же, нет. Также Лиам является владельцем знаменитого голубого “летающего” автомобиля Ford Anglia, на котором Гарри Поттер и Рон Уизли как-то добирались до Хогвартса и который затем спас их от массы разъяренных пауков. По словам Лиама, он приобрел машину еще в 2015 году, она также находится в его саду.

Гарри и Рон летят в Хогвартс на Ford Anglia Такой торт был у Лиама на 22-летие