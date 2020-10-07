Лиам Пейн построил в своем саду копию хижины Хагрида из “Гарри Поттера”
07.10.2020, 19:27, Разное
Вы можете регулярно пересматривать все фильмы про Гарри Поттера, знать наизусть заклинания лучше Гермионы Грейнджер и перечитывать книги Джоан Роулинг, но до уровня фанатизма Лиама Пейна вам все равно будет далеко. На днях экс-солист One Direction вышел в прямой эфир TikTok вместе с исполнителем роли Драко Малфоя в популярной саге – Томом Фелтоном. В течение эфира музыкант сделал неожиданное заявление, в которое поначалу не поверил и Том. Лиам построил на территории собственного сада копию хижины Хагрида, находившейся неподалеку от Школы чародейства и волшебства Хогвартс. По словам Лиама, это помогает ему постоянно ощущать себя в волшебном мире.
Честно сказать, я тебе не верю, – засомневался Том Фелтон.
Том Фелтон
На это Лиам взял и показал ему фотографию постройки, которая действительно один в один похожа на хижину в фильме. “Боже мой, как похоже!! Это просто фантастика!” – воскликнул Том и выразил надежду, что однажды они с Лиамом попьют в этом домике чай.
Хижина Хагрида
Думаете, на этом все? Конечно же, нет. Также Лиам является владельцем знаменитого голубого “летающего” автомобиля Ford Anglia, на котором Гарри Поттер и Рон Уизли как-то добирались до Хогвартса и который затем спас их от массы разъяренных пауков. По словам Лиама, он приобрел машину еще в 2015 году, она также находится в его саду.
Гарри и Рон летят в Хогвартс на Ford AngliaТакой торт был у Лиама на 22-летие
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