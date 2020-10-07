От экологичного меха до соблазнительного латекса: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

07.10.2020, 19:21, Разное

RUBAN

В условиях, которые нам диктует современный мир, мода испытывает глобальные трансформации, а в коллекциях преобладают комфорт и простота. Дизайнерский дуэт RUBAN поддерживает эти тренды, но в сезоне весна-лето 2021 все же возразил устойчивому мнению, что мода упрощается и перестает быть искусством. Поэтому, чувствуя нехватку сложных конструкций и женственных силуэтов, Алиса и Юлия Рубан использовали кутюрный подход для создания новой коллекции RUBAN SS’21. Чтобы вернуться к наслаждению красотой и подчеркнуть в женщине изящность, дизайнеры выбрали для коллекции изысканные атрибуты – корсет, бюстье и тонкое кружево.

Kalmanovich

Новая коллекция Kalmanovich Весна-Лето 2021 вдохновлена эстетикой начала 90-х и отголосками эпохи 80-х. Сочетание минималистичных форм с объемными футуристическими силуэтами, латекс и глянец, чередующийся с шелком и атласными тканями — ключевые элементы нового сезона. Гламурные образы из эпохи 90-х легли в основу знаковых вещей новой коллекции: жакет с объемными рукавами небесного цвета, элегантный комбинезон с черным топом, яркое платье-мини из шелковой тафты, подчеркивающее женственный силуэт, брюки как у рок-звезды, в духе лучших сценических образов Фредди Меркьюри, а также кроп-топы.

12 STOREEZ

Российская марка представила капсулу октября, акцентами в которой стали шубы из эко-меха и платья, жакеты и юбки из эко-кожи. Самая яркая шуба в капсуле — с длинным пушистым мехом, нежного желтого цвета. Новинки сезона – шубы из эко-меха актуального рубашечного кроя: молочная и черная. Самая теплая модель в линейке — длинная шуба оверсайз, по крою похожая на двубортное пальто. Благодаря лаконичному крою эти шубы сочетаются с самыми разными базовыми образами – от джинсов и тонких водолазок до объемных свитеров и леггинсов, от замшевых ботинок до классических ботильонов с каблуком kitten heel.

Anne Cotler

В новую коллекцию вулферов эко-бренда Anne Cotler вошли куртки джинсового кроя, косухи, кейпы, парки, пальто длины миди и классические жакеты. При создании верхней одежды бренд использует технологию Woolfur – 100% “шерстяной мех” из мохера, альпаки и верблюда, окрашенный исключительно красителями растительного происхождения. Anne Cotler практикует бережный подход к собственному производству. При создании коллекций используются машинки с энергосберегающими моторами, в мастерских много солнечного света, что снижает потребление электричества.

Galina Podzolko

Новая коллекция Galina Podzolko вдохновлена модой 70-х и стилем Джейн Биркин. В нее вошли лаконичные модели, в которых выражена вся гамма чувств и совокупность модных тенденций. Здесь прослеживается много сексуальных акцентов, однако выглядят они чрезвычайно невинно. Среди изюминок — асимметрия, прозрачность, винтажные принты, цепи, внутренние встроенные элементы, цветы ручной работы, сборки на ткани и другие концептуальные детали.

Maison Kaleidoscope

Екатерина Комбарова, художник, дизайнер и основатель бренда премиальной трикотажной одежды Maison Kaleidoscope создала капсульную линейку с животными принтами и природными мотивами. В коллекцию вошли кардиганы, костюмы, туники, платья и баски. Внутренняя сила и свобода, грация и уверенность животных плавно переплетается с насыщенной палитрой флоры. Модели коллекции подходят для создания как повседневного, так и вечернего образа.

PLUTOCRAT

Главные герои коллекции — современный рыцарь и его дама сердца. В мужскую линию органично вписываются расслабленные силуэты, украшенные принтами с мечами и нашивками в геральдическом стиле, а фактурная стежка на костюмах, поло и бомберах напоминает рыцарские доспехи. В женской коллекции представлены комбинированные пальто с трансформирующимися элементами, однотонные платья с архитектурным кроем, свитшоты с элементами корсетов, блузы в викторианском стиле из жатого шифона со сборками, брюки-карго объемного силуэта со складками и отстрочками, шелковые платья с авторскими принтами.