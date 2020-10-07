 

В московском метро появились автоматы для измерения температуры пассажиров

07.10.2020, 19:23, Разное

В Московском метрополитене появились приборы для автоматической проверки температуры пассажиров. Они были установлены на турникетах станции “Спартак” Таганско-Краснопресненской линии подземки.

Устройства сканируют лица людей, определяя температуру и выводя результаты на отдельном мониторе. СМИ сообщают, что пока такая система носит экспериментальный характер, сообщает телеканал “Царьград”.

Ранее в метро Москвы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Пассажиры без масок больше не смогут попасть в подземку.



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