Ученые объяснили причину разной степени осложнений при протекании COVID-19

07.10.2020, 19:17, Разное

Международный коллектив ученых провел исследование, в котором изучил на клеточном уровне процесс взаимодействия коронавируса с организмом человека. Открытые исследователями нюансы реагирования человеческих клеток объясняют причину различного протекания COVID-19 у заболевших.

В ходе исследования учеными были изучены образцы 40 пациентов с COVID-19. Сообщается, что 22 человека пришлось госпитализировать из-за наличия тяжелых сопутствующих факторов, остальные же заболевшие имели легкие симптомы и в госпитализации не нуждались. После углубленного обследования выяснилось, что у госпитализированных больных отмечалось присутствие более высокого уровня цитотоксических TFH-клеток, усугубляющих негативное влияние инфекции. Они, в частности, способствовали уничтожению В-клеток вместо того, чтобы помогать им генерировать антитела. Причем указанная подгруппа клеток начала вырабатываться у пациентов , болеющих COVID-19 в тяжелой форме, уже на раннем этапе заболевания.

Отмечается, что механизм реагирования CD4+ T-клеток на вирус SARS-CoV-2 был исследован специалистами с применением секвенирования РНК. Об этом пишет Cell.