Мнение: А вы хотите, чтобы Путина поливали поносом? С днем рождения, Владимир Владимирович!

07.10.2020, 19:15, Разное



Да, конечно, сначала – поздравляю с Днем Рождения Нашего Президента. Оказывается уже 68. Тут за своими смотреть не успеваешь, а он сколько на посту. Поэтому, разумеется, здоровья – остальное у него есть, а надо будет – мы добавим. И, к важному вопросу.

На скриншоте, разумеется, часть экрана помойки под названием нью-ру-ком – если что моей любимой. И цитирую: "Президент, за "оскорбление" которого россиян уже оштрафовали более чем на миллион рублей, не считает, что за критику власти в стране можно попасть под санкции".

И разве он не прав? Вот этот старый анекдот, что у нас можно тоже на Красной Площади выйти и назвать Рейгана дебилом – уже надоел. И дело даже не в том, что, с одной стороны – в США Трампа называют как захотят и обычно за это демократическим СМИ ничего не бывает.

В июле того же года газета New Yorks Times писала о 26-летнем безработном Джарвисе Бриттоне из Алабамы, которого привлекли к ответственности за твит с предложением «достать Обаму цианидом» (ядовитым газом). Адвокат пытался убедить суд, что парень только шутил, но тому всё равно впаяли один год тюрьмы.

Оно, конечно, не оскорбление – но мне сейчас некогда гуглить детально. А, во-вторых, эти же, наши "лучшие люди" – сейчас отмазывают педофила, а летом – отмазывали товарища Синицу, кто призывал к насилию, не помню точно, но один хрен, то ли силовиков, то ли членов их семей. Пример, думаю, ясен во всей красе.

Поэтому, друзья, скажите мне честно – вы готовы, чтобы нашего президента поливали помоями, а делают это одни и те же СМИ, как на работу ходят? Да, они и ходят и ладно бы, за счет "Газпрома" – тут хитрый план понятен, но ведь за счет наших западных партнеров! Пускай, значит те – штрафы и платят! А лучше, сажать – ибо в стае Венедиктова это как-то контролируется, но в других местах – просто жара.

У меня ушло много лет, чтобы понять, что:

1) Демократия не ровно вседозволеннность.

2) Свобода слова заканчивается там, где начинаются оскорбления и манипуляции.

3) Разговорами про свободу чаще всего пользуются жулики, а под разговоры про свободу – чаще всего творятся революции, после которых – свободы не будет.

И самое главное: Украина и США – вот, куда уж лучше показывают – все это на практике. И, конечно, Германия – где мирных митингующих с лозунгами "За Путина!" – полиция винтила, как нашему оппозционер-фюреру и не снилось.

Впрочем, предисловие затянулось, а надо решить – вам нравится, когда Путина поливают поносом? Хотите, как в США?

Счастья вам.