Личное: “Где взять секс простому парню?”
07.10.2020, 19:10, Разное
Разбирайте самостоятельно этого молодого онегина.
И расскажите ему, в чем его проблема.
Но будьте внимательны, не как простофили.
Ответьте сначала на вопрос, зачем он написал это письмо. А потом все остальное.
crown_destroyer:
Здравствуйте, Эволюция!
Два года назад моя девушка стала бывшей.
Тиндер, мэтч, вино, скамейка, поцелуй…
Мы у неё, я расстегиваю ремень,
она спрашивает: “Ты меня любишь?”
– “Не знаю”
– “Тогда нет”
Больше мы не общались.
(Непонятно, почему он называет эту девушку своей. Или у него была другая бывшая? В общем, одни фантазии)
С тех пор одна работа. И одни мысли о сексе. Мысли о далёком не мешают работе.
Но 2 месяца назад секс стал издевательски близок.
Вернулся мой одноклассник со службы с кучей историей про то как он трахается в перерывах между взрыванием динамита в озере. Моя страсть к озёрам заставляла слушать каждое его слово.
Мы идем напиваться в ресторан, но места остались только в соседнем клубе.
В клубе никого кроме охранников (было слишком рано), но и они не веселятся.
Спустя пол часа заходят две девушки. Мы сразу же начали готовиться к осаде, но это нам не помогло.
Одна из них подходит к нам и предлагает танцевать на пустом танцполе.
От неё пахло чем-то необычным и очень манящим. Я не думая пошел за ней.
Через минуту дневной лимит позора был исчерпан и я предложил ей повторить через час, когда я напьюсь.
Все было ясно, нужно действовать, мы предложили им сесть с нами – покурить кальян.
Когда они подсели я снова почувствовал этот запах… Он проник мне в мозг.
Т. – брюнетка с каре и ангельским голосом, одетая в мешок из под картошки.
К. – блондинка, на вид сука.
Мы сидели знакомились, выпивали, но повисла неловкая пауза и К. сказала:
– “Скучные вы мальчики”
И ушла танцевать.
Мы остались втроем. Оказалось что Т. замужем, и у неё крутой муж, а в клуб она ходит чтобы поддержать подругу. Когда подошел кальянщик она сказала ему что он “очень симпатичный” и уставилась на него так, что смутились все.
Она уже держала моего друга за руку в это время и потом подсела ко мне, стала шептать на ухо что-то про свою подругу. Она была такой нежной и ласковой, что у меня поплыло в глазах. К счастью я не успел влюбиться – вернулась К. горячая и пьяная.
Мы стали говорить.
Мой друг отлично рассказывает про озёра и своих подруг, но эти две темы девушкам оказались не очень интересны.
Я начал грузить всех ерундой, чтобы не дать своему другу говорить, начал с вопроса “купили бы вы картину которую нарисовал Гитлер?”, потом мы дошли до вопросов типа “убил бы ты человека?”. Оказалось что за столом сидят военный, верующий и врач. Поэтому последний вопрос затянул всех в спор, на который молча смотрел атеист-программист.
В какой-то момент обстановка накалилась и К. предложила пойти с ней покурить.
– “Зачем ты пришёл в клуб”
– “Пообщаться. А ты?”
– “…”
– “Диме ты понравилась, он пялился на тебя пока ты танцевала.”
– “Понятно… У тебя были серьезные отношения?”
– “Типа того, а у тебя?”
– “Нет, никогда.”
Мы молчали, я смотрел на неё, на её косуху, на дым, который она медленно выдыхает. Она смотрела на меня высокомерно, с вызовом.
– “Обожаю мерседес, дала бы за него.”
– “Понял, напишу через 7 лет.”
– “Хочу лечь на траву”
Мы легли на газон и смотрели на ночное небо.
И снова этот запах… Тогда я вспомнил что это.
Так пахнет Секс.
…
После клуба я записался на танцы.
Через неделю мы были с К. в театре, потом в рестике. Потом был сложный для меня разговор. Она сказала что я безинициативен и не уважаю своё и чужое время. Она была права, я до сих пор даже не поцеловал её. Мы разъехались.
В следующий раз она была без лифчика, а я без головы. Она отказывалась целоваться в ресторане, я почти умолял её о поцелуе. Предлагал ей поехать хоть куда-нибудь, она отказалась. Перед тем как разойтись она сказала:
– “Когда мы с вами познакомились, я поняла что могла бы влюбиться.”
Я поцеловал её.
…
Я оказался там же с чего начал. Мне продают секс за то, чего у меня нет.
Злой на динамо К. я решил ждать, пока она не передумает.
На следующий день после того ресторана я пошел на танцы.
Моя партнёрша по танцам – была без лифчика…
Все стало очевидно. Кто-то послал их, чтобы свести меня с ума.
Она сказала что в субботу планируется туса от танцевальной школы. Там мы и встретились.
Сразу же стало ясно что здесь тухляк и мы ушли в рестик.
В нём я говорил ей что она очень красивая, нравится мне и другую чушь.
Она рассказывала о себе. Сказала, что очень хочет завести семью, у неё не очень с деньгами и ремонт в квартире надо бы доделать.
Я понял что у неё цена секса еще выше.
Этим же вечером, разочарованный в жизни, я сравнивал сколько потратил на рестораны и сколько на презервативы.
И меня осенило – мне нужна проститутка за деньги.
…
Гугл, анкета, отзывы: “скромная милая девушка”.
Приезжаю, меня встречает грязное похотливое животное, подмигивает. Я очень рад, залетаю внутрь.
Через несколько минут она сказала, что так не может и что она любит другого. Я ушел.
Все говорят что любовь зла, но не говорят насколько и к кому.
Через час ко мне пришло осознание того, что я сделал, меня затошнило от духов, которые до сих пор были в воздухе.
…
Этим же днем мы встречались с К. я уговорил её поехать в отел, но она сказала “никакого секса”. Конечно же, я понял это как “скорее всего да”. Мы пошли на поиски отеля, но было уже поздно и поиски не удались, поэтому мы разъехались.
Она написала
– “Люблю”
Я ничего не ответил.
…
Сегодня К. прислала мне фотографии своей задницы и написала:
“Я подумала о том, что там должна уже появиться чья-то рука 🙃”
“Но не тороплю события)
И на этот год она тоже останется чьей то мечтой, видимо😅”
Я ничего не ответил.
…
Что я делаю не так? Почему все так долго и сложно? Где взять секс простому парню?
Источник: Эволюция
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