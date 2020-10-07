Личное: “Где взять секс простому парню?”

07.10.2020, 19:10, Разное

Разбирайте самостоятельно этого молодого онегина.

И расскажите ему, в чем его проблема.

Но будьте внимательны, не как простофили.

Ответьте сначала на вопрос, зачем он написал это письмо. А потом все остальное.

crown_destroyer:

Здравствуйте, Эволюция!

Два года назад моя девушка стала бывшей.

Тиндер, мэтч, вино, скамейка, поцелуй…

Мы у неё, я расстегиваю ремень,

она спрашивает: “Ты меня любишь?”

– “Не знаю”

– “Тогда нет”

Больше мы не общались.

(Непонятно, почему он называет эту девушку своей. Или у него была другая бывшая? В общем, одни фантазии)

С тех пор одна работа. И одни мысли о сексе. Мысли о далёком не мешают работе.

Но 2 месяца назад секс стал издевательски близок.

Вернулся мой одноклассник со службы с кучей историей про то как он трахается в перерывах между взрыванием динамита в озере. Моя страсть к озёрам заставляла слушать каждое его слово.

Мы идем напиваться в ресторан, но места остались только в соседнем клубе.

В клубе никого кроме охранников (было слишком рано), но и они не веселятся.

Спустя пол часа заходят две девушки. Мы сразу же начали готовиться к осаде, но это нам не помогло.

Одна из них подходит к нам и предлагает танцевать на пустом танцполе.

От неё пахло чем-то необычным и очень манящим. Я не думая пошел за ней.

Через минуту дневной лимит позора был исчерпан и я предложил ей повторить через час, когда я напьюсь.

Все было ясно, нужно действовать, мы предложили им сесть с нами – покурить кальян.

Когда они подсели я снова почувствовал этот запах… Он проник мне в мозг.

Т. – брюнетка с каре и ангельским голосом, одетая в мешок из под картошки.

К. – блондинка, на вид сука.

Мы сидели знакомились, выпивали, но повисла неловкая пауза и К. сказала:

– “Скучные вы мальчики”

И ушла танцевать.

Мы остались втроем. Оказалось что Т. замужем, и у неё крутой муж, а в клуб она ходит чтобы поддержать подругу. Когда подошел кальянщик она сказала ему что он “очень симпатичный” и уставилась на него так, что смутились все.

Она уже держала моего друга за руку в это время и потом подсела ко мне, стала шептать на ухо что-то про свою подругу. Она была такой нежной и ласковой, что у меня поплыло в глазах. К счастью я не успел влюбиться – вернулась К. горячая и пьяная.

Мы стали говорить.

Мой друг отлично рассказывает про озёра и своих подруг, но эти две темы девушкам оказались не очень интересны.

Я начал грузить всех ерундой, чтобы не дать своему другу говорить, начал с вопроса “купили бы вы картину которую нарисовал Гитлер?”, потом мы дошли до вопросов типа “убил бы ты человека?”. Оказалось что за столом сидят военный, верующий и врач. Поэтому последний вопрос затянул всех в спор, на который молча смотрел атеист-программист.

В какой-то момент обстановка накалилась и К. предложила пойти с ней покурить.

– “Зачем ты пришёл в клуб”

– “Пообщаться. А ты?”

– “…”

– “Диме ты понравилась, он пялился на тебя пока ты танцевала.”

– “Понятно… У тебя были серьезные отношения?”

– “Типа того, а у тебя?”

– “Нет, никогда.”

Мы молчали, я смотрел на неё, на её косуху, на дым, который она медленно выдыхает. Она смотрела на меня высокомерно, с вызовом.

– “Обожаю мерседес, дала бы за него.”

– “Понял, напишу через 7 лет.”

– “Хочу лечь на траву”

Мы легли на газон и смотрели на ночное небо.

И снова этот запах… Тогда я вспомнил что это.

Так пахнет Секс.

…

После клуба я записался на танцы.

Через неделю мы были с К. в театре, потом в рестике. Потом был сложный для меня разговор. Она сказала что я безинициативен и не уважаю своё и чужое время. Она была права, я до сих пор даже не поцеловал её. Мы разъехались.

В следующий раз она была без лифчика, а я без головы. Она отказывалась целоваться в ресторане, я почти умолял её о поцелуе. Предлагал ей поехать хоть куда-нибудь, она отказалась. Перед тем как разойтись она сказала:

– “Когда мы с вами познакомились, я поняла что могла бы влюбиться.”

Я поцеловал её.

…

Я оказался там же с чего начал. Мне продают секс за то, чего у меня нет.

Злой на динамо К. я решил ждать, пока она не передумает.

На следующий день после того ресторана я пошел на танцы.

Моя партнёрша по танцам – была без лифчика…

Все стало очевидно. Кто-то послал их, чтобы свести меня с ума.

Она сказала что в субботу планируется туса от танцевальной школы. Там мы и встретились.

Сразу же стало ясно что здесь тухляк и мы ушли в рестик.

В нём я говорил ей что она очень красивая, нравится мне и другую чушь.

Она рассказывала о себе. Сказала, что очень хочет завести семью, у неё не очень с деньгами и ремонт в квартире надо бы доделать.

Я понял что у неё цена секса еще выше.

Этим же вечером, разочарованный в жизни, я сравнивал сколько потратил на рестораны и сколько на презервативы.

И меня осенило – мне нужна проститутка за деньги.

…

Гугл, анкета, отзывы: “скромная милая девушка”.

Приезжаю, меня встречает грязное похотливое животное, подмигивает. Я очень рад, залетаю внутрь.

Через несколько минут она сказала, что так не может и что она любит другого. Я ушел.

Все говорят что любовь зла, но не говорят насколько и к кому.

Через час ко мне пришло осознание того, что я сделал, меня затошнило от духов, которые до сих пор были в воздухе.

…

Этим же днем мы встречались с К. я уговорил её поехать в отел, но она сказала “никакого секса”. Конечно же, я понял это как “скорее всего да”. Мы пошли на поиски отеля, но было уже поздно и поиски не удались, поэтому мы разъехались.

Она написала

– “Люблю”

Я ничего не ответил.

…

Сегодня К. прислала мне фотографии своей задницы и написала:

“Я подумала о том, что там должна уже появиться чья-то рука 🙃”

“Но не тороплю события)

И на этот год она тоже останется чьей то мечтой, видимо😅”

Я ничего не ответил.

…

Что я делаю не так? Почему все так долго и сложно? Где взять секс простому парню?