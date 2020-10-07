Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику после спада на Уолл-стрит

07.10.2020, 19:09, Новости дня

Европейские рынки в среду демонстрируют небольшой спад после того, как накануне президент США Дональд Трамп прервал переговоры по новому пакету помощи в связи с коронавирусом, что привело к большим потерям на Уолл-стрит.

Лондонский индекс FTSE потерял к полудню чуть более четырех пунктов, но не изменился в процентном отношении. Парижский CAC-40 снизился на 0,3 процента, а франкфуртский DAX Франкфурте – на 0,4 процента.

Азиатские рынки восприняли новости из Вашингтона более спокойно, завершив торги на положительной территории. Японский индекс Nikkei потерял почти 11 пунктов, но не изменился в процентном отношении. Гонконгский Hang Seng закрылся повышением на один процент, а Sensex в Мумбаи вырос на 0,7 процента. Австралийский S&P / ASX закрылся с повышением на 1,2 процента, сеульский KOSPI в Сеуле прибавил 0,8 процента, а тайваньский TSEC – 0,3 процента.

Биржа в Шанхае закрыта всю неделю в связи с национальным праздником.

На сырьевых рынках золото торгуется 1892,20 доллара за унцию, снизившись на 0,8 процента. Американская нефть опустилась на 2,4 процента до 39,69 доллара за баррель, а эталонная нефть марки Brent опустилась на 2 процента до 41,79 доллара за баррель.

Во вторник Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq потеряли более одного процента после того, как президент Трамп опубликовал твит, распорядившись прекратить все переговоры со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси до президентских выборов 3 ноября и пообещав впоследствии принять «законопроект о крупных мерах стимулирования, ориентированный на трудолюбивых американцев и малый бизнес».