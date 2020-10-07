Тбилиси обвиняет Москву в подрыве Женевского формата

07.10.2020, 19:09, Новости дня

Тбилиси считает неприемлемым срыв очередного раунда международных Женевских переговоров по вопросам стабильности и безопасности на Кавказе. Об этом 7 октября заявил грузинский премьер Георгий Гахария.

«Мы считаем категорически неприемлемым любое действие, любой шаг, который поставит под вопрос действенность Женевского формата. Тем более в условиях глобальной пандемии, тогда, когда закрыт пропуск через линию оккупации и у людей нет элементарной возможности получить медицинскую помощь. Несмотря на наши попытки помочь нашим соотечественникам по другую сторону линии оккупации, к сожалению, мы не всегда можем это сделать, соответственно, срыв Женевских переговоров в такое время абсолютно неприемлем», – заявил премьер-министр Грузии.

Заявление МИДа Грузии

Днем раньше грузинский МИД заявил, что 51-й раунд переговоров в Женеве, который был назначен на 6-7 октября, не состоялся из-за отказа России в нём участвовать.

«Подобные шаги подрывают мирный процесс и подрывают усилия властей Грузии и международного сообщества по решению проблем населения, пострадавшего от конфликта. Внешнеполитическое ведомство призывает Российскую Федерацию вернуться за стол переговоров и выполнить взятые на себя международных обязательства», – говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства от 6 октября.

МИД Грузии также призывал международные организации, сопредседателей Женевских международных переговоров – Евросоюз, ООН и ОБСЕ, предпринять эффективные шаги для возобновления переговоров с целью достижения прогресса в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта.

Заявление сопредседателей

При этом сопредседатели Женевских переговоров от ЕС, ООН и ОБСЕ Тойво Клаар, Джихан Султаноглу и Рудольф Михалка в специальном заявлении с сожалением отметили, что провести очередной раунд оказалось невозможным, так как «не все участники смогли на нём присутствовать».

«Личные встречи имеют решающее значение для предотвращения инцидентов в сфере безопасности и урегулирования гуманитарных вопросов, особенно на фоне тревожных событий в регионе и усиливающейся волны пандемии COVID-19 в мире», – говорится в заявлении.

Сопредседатели призвали всех участников быть конструктивными и начать готовиться к переговорам, которые перенесли на декабрь 2020 года.

Напомним, что Женевские дискуссии были созваны после российско-грузинской войны в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Они регулярно проходят с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии.

За двенадцать лет существования эти переговоры не принесли осязаемых результатов. Более того, в течение этого времени не было прогресса по ряду вопросов, которые раунд за раундом заводят дискуссии в тупик и часто заканчиваются демаршем со стороны недовольных участников. Среди этих вопросов – оформление документа о неприменении силы и возвращение грузинских беженцев в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.

Мнение оппонентов

Оппоненты грузинских властей давно выступали с предупреждениями насчет того, что Россия постарается подорвать формат Женевских переговоров. После того как в 2012 году пришедшая во власть, и поныне доминирующая в парламенте «Грузинская мечта» создала новый формат двухсторонних переговоров Грузии и РФ с участием дипломатов Зураба Абашидзе и Григория Карасина, критика грузинской оппозиции стала еще более острой.

Оппоненты утверждали, что встречи Абашидзе и Карасина приносят Грузии больше вред, чем пользы, и в первую очередь по той причине, что тем самым Россия создает видимость того, что Москва и Тбилиси якобы способны урегулировать существующие между странами проблемы без международного вмешательства.

Грузинская оппозиция подозревала, что вопреки заявлениям Москвы насчет того, что Россия поддерживает Женевские международные переговоры, на самом деле, российское руководство постарается постепенно ослабить этот формат за счет обсуждения вопросов, касающихся Абхазии и Цхинвальского региона на прямых переговорах с грузинским руководством.

Напомним, что формат встреч Абашидзе и Карасина предусматривает обсуждение только гуманитарных и торгово-экономических связей между странами. В то время как вопрос территориальной целостности Грузии является предметом обсуждений женевских дискуссий.

Грузинская оппозиция на этот раз напомнила властям о том, что их давно предупреждали насчет непродуманной политики «Грузинской Мечты» в отношение России.

«Россия упрямо продолжает свою стратегию, направленную на провал этих переговоров, на отказ признать свою роль в этом конфликте и подписать соглашение о неприменении силы, также как и возврате в свои дома грузинских беженцев. Эти попытки налицо… Это очередные сорванные переговоров, на которые Россия вообще отказалась приехать… В целом Москва всегда ищет причину для того, чтобы помешать любым конструктивным шагам», – заявили в оппозиционной «Европейской Грузии».

В партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» считают, что грузинские власти, которые «подорвали Женевский формат», теперь должны вынудить Россию продолжить в нём работать.

«На данном этапе, наверное, с нашей стороны было бы правильным шагом сделать заявление о том, что никакого двухстороннего формата не будет до тех пор, пока Женевским переговорам не дадут возможность состояться», – заявили в партии Саакашвили.

«Антироссийская карта» и «настрой на продолжение диалога»

В свою очередь Россия опровергла грузинскую версию о том, что 51-й раунд Женевских переговоров был сорван из-за отказа РФ на нём присутствовать.

«Считаем обвинения в наш адрес в «подрыве всего мирного процесса» абсолютно безосновательными и политизированными… Прискорбно, что в Тбилиси не оставляют попыток разыграть антироссийскую карту, очевидно, с проекцией на предстоящие 31 октября парламентские выборы», – заявила 7 октября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По словам Захаровой, очередной раунд переговоров был отложен «с учетом сохраняющихся серьезных ограничений и логистических проблем, вызванных пандемией». При этом, согласно представителю МИДа, Россия предложила провести отложенный раунд в формате видеоконференции, но, как утверждает Захарова, сопредседатели ответили на данное предложение отказом.

«Российская сторона сохраняет настрой на продолжение диалога в рамках Женевских дискуссий. Ожидаем визит сопредседателей в Москву 6 ноября», – заявила российским СМИ Захарова.