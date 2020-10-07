Подсчитан рост госдолга США за время президентства Трампа

07.10.2020, 19:08, Новости дня

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на примерно 7 трлн долларов за время правления действующего президента Дональда Трампа, сообщил в среду телеканал CBS.

Согласно данным телеканала, на 1 октября (начало нынешнего финансового года в США) госдолг страны превысил 27 трлн долларов. При этом за время президентства нынешнего американского лидера долг увеличился на примерно 7 трлн долларов, передает ТАСС.

Телеканал заметил, что госдолг будет только расти в связи с мерами, необходимыми для восстановления американской экономики после вызванного пандемией нового коронавируса кризиса.

Отмечается, что к настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США, считает CBS.

Напомним, в июне Россия увеличила вложения в госдолг США до 5,87 млрд долларов.

В марте Россия сократила вложения в американские гособлигации в три раза – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов, после чего постепенно нарастила вложения в госдолг США.

Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.