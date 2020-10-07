 

Лавров обсудил с ОДКБ конфликт в Нагорном Карабахе

07.10.2020, 19:08, Новости дня

Глава российского МИД Сергей Лавров и представители ОДКБ в ходе круглого стола в организации отметили востребованность содействия Баку и Еревану в стабилизации вокруг Нагорного Карабаха.

Во встрече принимали участие представители государств-членов ОДКБ, а также генсекретарь организации, начальник объединенного штаба ОДКБ, ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ, говорится в сообщении на сайте МИД.

«Участниками встречи выражена серьезная озабоченность продолжающимися боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта. Отмечена востребованность оказания политико-дипломатического содействия Еревану и Баку для стабилизации обстановки и скорейшего возвращения урегулирования конфликта в мирное переговорное русло», – отметили в министерстве.

Также в ходе переговоров была затронута проблематика распространения коронавирусной инфекции для деятельности ОДКБ. Лавров акцентировал внимание на востребованности в создании в ОДКБ потенциала реагирования на угрозы общему эпидемиологическому пространству и биобезопасности.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Ереван якобы пытается втянуть в конфликт в Карабахе ОДКБ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

«Обязательства в плане обеспечения безопасности: если страна – член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны – участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», – пояснял Песков.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.



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