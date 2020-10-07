Мнение: США напрягают Алжир

07.10.2020, 19:05, Разное

Министр обороны Марк Эспер встретился сегодня с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном во время первого визита главы Пентагона в эту североафриканскую страну с 2006 г. Это была также дипломатическая встреча США на высшем уровне с новым президентом Алжира с тех пор, как в прошлом году был свергнут давний правитель Абдельазиз Бутефлика.

Встреча состоялась на следующий день после подписания Эспером 10-летнего соглашения о сотрудничестве в области обороны с министром обороны Туниса и за день до предполагаемой остановки в Марокко. Эта поездка является последним признаком того, что США видят стратегическую возможность в укреплении своего партнерства в Северной Африке на фоне озабоченности Вашингтона растущим влиянием КНР в регионе.

Визит Эспера в Алжир произошел через неделю после того, как глава африканского командования США генерал Стивен Таунсенд встретился с Теббуном в Алжире, чтобы обсудить расширение военного сотрудничества. Таунсенд также встретился с министром обороны генерал-лейтенантом Саидом Чанегрихой и министром иностранных дел Сабри Букадумом после аналогичного визита в Тунис в начале этого месяца.

Расположенный на Средиземном море между Ливией и все более нестабильными странами Сахеля, Алжир десятилетиями был экономическим партнером РФ в сфере ВПК. Алжир значительно опережает своих соседей по военным расходам – ​​даже АРЕ, население которого более чем вдвое превышает его население.

В случае одобрения на референдуме, запланированном на ноябрь, предложенные изменения в конституции Алжира могут разрешить развертывание сил страны за ее пределами.

В январе Таунсенд обратился к Конгрессу, утверждая, что новый стратегический приоритет администрации Трампа по противодействию КНР и в меньшей степени РФ, должен быть решен на глобальной арене и на местном уровне, особенно в Африке, где Пекин, проявил признаки стратегических интересов. Также этот шаг нацелен на то, чтобы окружить Ливию с двух сторон, на случай отказа Турции прекратить поддержку ПНС.

Тем не менее, Алжир переживает некоторые экономические трудности после свершенного переворота. В период с 2005 по 2017 гг Алжир импортировал товаров на сумму 283 млрд$ из стран ЕС, в то время как экспорт, нефти, достиг лишь 12 млрд$.

Соглашение о свободной торговле 2005 г, воспроизвело стандартное неравное разделение между Алжиром и европейскими странами, тем самым укрепив позицию ЕС в Северной Африке как экспортера товаров с высокой стоимостью. Соглашение также позволило крупным европейским компаниям получить свободный доступ на алжирские рынки, уничтожив местные предприятия и уменьшив потоки государственных доходов. В период с 2007 по 2018 г, Алжир потерял около 6 млрд евро. В начале 2018 г, Алжир заморозил импорт почти 1000 товаров из ЕС, а через несколько месяцев смягчил эту меру. Но правительство ввело новый налог, названный временной дополнительной защитной пошлиной на товары из ЕС, который обеспечил правительству доход от 30 до 200% от импорта товаров из ЕС. Естественно это вызвало негативную реакцию в ЕС и последующую за ней революцию 2019 г. Сегодняшней визит представителей США в Алжир, означает только то, что им предлагают сделку, сделку чуть лучше той что была заключена в 2005 г, и в случаи отказа, вероятно мы получим вторую Ливию.