Мнение: Школьный терпила Газпром

07.10.2020, 19:00, Разное

Есть такой апокриф, что 8 мая 1945 года, прибыв на подписание капитуляции Германии, Кейтель увидел среди “союзных держав” представителя Франции и не удержался от восклицания – “А что, мы и Франции проиграли?!” Что-то подобное я испытываю, прочитав сегодня юмористическое известие – Польша, а точнее, польский антимонопольный орган (!), оштрафовал бедолагу “Газпром” на 7,6 млрд. долл.

Сумма сама по себе внушает уважение. В переводе на рубли – это ведь что-то вроде 0,5 трлн. рублей, не так ли? Пол-триллиона для Польши в виде ШТРАФА – то есть, говоря по-русски, просто отдать ни за что для повышения благосостояния польского народа – это как вообще? Газпром что – уже превратился в Европе в какого-то школьного “терпилу”, которому всякий встречный хулиган норовит походя дать пинка и отобрать деньги, данные мамой на завтрак?

Что США бодается в Россией и давит на немецких бюргеров, стараясь не пустить ее более дешевый газ в Европу (и заставить тем самым европейцев покупать свой более дорогой) – это понятно; американские санкции – это тоже понятно. Но то, что теперь уже и всякие мелкие шавки тоже будут драть куски у непутевого путинского детища, кто во что горазд – это уже обидно. “Да какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти…” Газпром! А главное – нет ведь никаких сомнений: деньги на уплату “штрафа” вытянут в конечном итоге из нашего кармана, учитывая, что “Газпром – всероссийское достояние”.

Возможно, сейчас мы видим, как терпит крах вообще вся изначальная СТРАТЕГИЧЕСКАЯ концепция всей российской газовой торговли – запустить свои щупальца поглубже в старушку Европу, выкупить газопроводы, идущие по странам-транзитерам (как выкупили, к примеру, полностью весь газопровод, идущий через Белоруссию), приобрести как можно больше газораспределительных сетей внутри стран-потребителей – и стричь таким образом купоны, продавая газ чуть ли не в розницу за полновесные евро по всей Европе.

Эти щупальца, похоже, сейчас и зажимают. Возможно, надо было делать менее амбициозно, но более надежно: продавать газ на границе РФ, с тем, чтобы его дальнейшая транспортировка была уже головной болью покупателя: договаривайтесь с Белоруссией, с Польшей, с Украиной, с чертом лысым – мы подогнали газ до границы, а дальше не наша забота…

А то ведь этими штрафами (желающих получить ведь до хрена выстроится – Дания, Бельгия, Словакия – только успевай отслюнявливать) Газпром в итоге выдоят досуха, а всю инфраструктуру вне РФ все равно заберут – “за долги”.

Союзников у России нет, бодаться с ЕС в их (!) судах мы долго не сможем. Появление карикатурной Польши с чисто рэкетирскими требованиями – видимо, знак, что над трупом уже слетаются стервятники.