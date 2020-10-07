 

Мнение: Швейцария вновь признала Мадуро

07.10.2020, 18:55, Разное

2019-й год. Швейцария в числе первых отказалась признавать легитимность Мадуро и признала Гуайдо президентом Венесуэлы.
2020-й год. Новый посол Швейцарии вручает верительные грамоты Мадуро.

У венесуэльских оппозиционеров истерика – цивилизованный мир предает демократию и вновь рукопожимается с тираном.

Из секретного перехвата Белорусского КГБ

Ник – Ты знаешь Майк, в Венесуэле у нас ничего не получилось. Да и в Белоруссии тоже. Что делать?
Майк – Не волнуйся, Ник. У меня есть проверенный вариант в Киргизии, там нет таких сильных лидеров как Лукашенко и Мадуро.

Источник: Colonel Cassad



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