 

“Пульт для управления диабетом”: Ученые открыли способ лечения диабета электромагнитным полем

07.10.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали новую безопасную методику неинвазивного контроля уровня сахара в крови. По словам исследователей, созданный ими прибор способен осуществлять нормализацию двух основных признаков диабета второго типа.
В процессе исследования ученые, представляющие Университет Айовы, воздействовали на лабораторных грызунов с диабетом комбинацией электрических и магнитных полей. В итоге в течение нескольких часов в течение дня два основных признака диабета у животных были нормализованы. Как рассказали специалисты, у мышей произошло изменение баланса антиоксидантов и оксидантов в печени и улучшилась реакция организма на инсулин. Такая реакция стала следствием влияния небольших реактивных молекул, функционирующих подобно “магнитным антеннам”. “Мы создали пульт для управления диабетом. Эффект является длительным, открывая возможность применения ЭМП-терапии во время сна для лечения диабета в течение всего дня”, – резюмировал один из авторов научной работы, доктор Келвин Картер.

Исследователи выразили надежду, что открытая ими инновационная методика сможет оказать существенное позитивное влияние на процесс лечения диабета второго типа, в особенности для больных, испытывающих дискомфорт от использования современных методов терапии. Об этом пишет Cell Metabolism.



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