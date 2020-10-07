“С днем рождения, мой президент!”: Олег Газманов поблагодарил Владимира Путина за значительные достижения

07.10.2020, 18:53, Разное

Популярный певец Олег Газманов разместил на своей странице в Instagram поздравительный пост в честь отмечающего свой день рождения Владимира Путина, отметив в нем выдающиеся достижения президента Российской Федерации. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.

В фотокарусели исполнитель опубликовал совместный с Владимиром Путиным архивный снимок. Фото он сопроводил поздравительными откровениями, в которых выразил огромную личную благодарность лидеру РФ за многочисленные достижения на своем посту. К числу таковых Газманов отнес возвращение Крыма в состав РФ, усовершенствование армии и т.п. Певец также пожелал политику энергии и здоровья. “Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Прорвемся!” – эмоционально резюмировал звезда сцены.

Стоит отметить, что кое-кто из подписчиков не разделил оптимистичного настроения хозяина аккаунта, назвав его комплименты в адрес именинника “раболепием”, а также, наряду с заслугами, отметив и недостатки Владимира Путина в период его президентства. Впрочем, абсолютное большинство поклонников Олега Газманова присоединилось к его поздравлениям, заявив о большой значимости обоих знаменитостей для российского народа. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.