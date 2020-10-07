 

“С днем рождения, мой президент!”: Олег Газманов поблагодарил Владимира Путина за значительные достижения

07.10.2020, 18:53, Разное

Популярный певец Олег Газманов разместил на своей странице в Instagram поздравительный пост в честь отмечающего свой день рождения Владимира Путина, отметив в нем выдающиеся достижения президента Российской Федерации. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.
В фотокарусели исполнитель опубликовал совместный с Владимиром Путиным архивный снимок. Фото он сопроводил поздравительными откровениями, в которых выразил огромную личную благодарность лидеру РФ за многочисленные достижения на своем посту. К числу таковых Газманов отнес возвращение Крыма в состав РФ, усовершенствование армии и т.п. Певец также пожелал политику энергии и здоровья. “Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Прорвемся!” – эмоционально резюмировал звезда сцены.

Стоит отметить, что кое-кто из подписчиков не разделил оптимистичного настроения хозяина аккаунта, назвав его комплименты в адрес именинника “раболепием”, а также, наряду с заслугами, отметив и недостатки Владимира Путина в период его президентства. Впрочем, абсолютное большинство поклонников Олега Газманова присоединилось к его поздравлениям, заявив о большой значимости обоих знаменитостей для российского народа. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов загрязненной среды

24.07 / Мела Гибсона госпитализировали на неделю после заражения коронавирусом

27.06 / Бросивший пить Харатьян призвал не осуждать Ефремова «Это крест, который он будет нести всю жизнь»

04.07 / Спасатель рассказал о способах избежать удара молнии на природе в грозу

07.09 / Мнение: Гидна видсич

23.07 / Мнение: Ежедневный дракон, дипломаты-нарушители парковок и проблемы Великобритании

01.09 / Ученые: Работа гендиректором приводит к повреждению мозга и лишает сочувствия

29.06 / Мария Порошина: «Дмитрий Назаров воспитывал меня в сложном подростковом возрасте»

26.06 / Личное: Я состоялась! А ты — нет!!!

12.09 / Мнение: Бесполезен ли предмет ОБЖ, 7 лет за паблик АУЕ и жилые дома без магазинов мебели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска