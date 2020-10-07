 

“А у меня съемки летят”: Кристина Асмус рассказала о причинах неожиданной сыпи на теле

07.10.2020, 18:53, Разное

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчиком о причинах неприятных высыпаний на теле, появившихся у неё накануне. Фолловеры поддержали кинозвезду в непростой для ней период.
Отправной точкой свежей публикации Кристины Асмус явился её же пост, который она опубликовала днем ранее. Дело в том, что на теле красавицы появилась сыпь непонятного происхождения, от созерцания которой артистка едва не упала в обморок. Однако знаменитость незамедлительно посетила клинику, и медик объяснил ей, что причиной высыпаний является аллергический дерматит. “Из-за чего конкретно – предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное – надо воздержаться от косметики”, – с сожалением отметила красотка. К слову, вынужденный отказ от возможности нанесения макияжа опечалил хозяйку аккаунта наиболее сильно, так как, по её признанию, нежданное происшествие совпало с очень плотным гастрольным графиком. Учитывая этот фактор, Асмус заявила о намерении “экстренно взять себя в руки” уже за сутки. Также звезда не без иронии подметила, что карантинная рекомендация носить маску ей в данной ситуации пришлась как нельзя кстати.

Многочисленные подписчики высказали немало слов поддержки Кристине Асмус и даже дали некоторые рекомендации по ликвидации неприятного визуального эффекта. Впрочем, поклонники “в один голос” настоятельно потребовали от любимицы воздержаться от “экстренных” мер и восстановить здоровье основательно. За день публикация набрала более 55 тысяч “лайков”. Об этом сообщает “Политэксперт”.



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