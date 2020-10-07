Суд в Минске оставил Бабарико под стражей

07.10.2020, 18:48, Новости дня

Суд в Минске оставил под стражей экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико и отказал в удовлетворении жалобы на продление его ареста, сообщили в пресс-службе его штаба.

«Жалобу защитников на постановление о продлении срока содержания под стражей оставить без удовлетворения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, 18 июня претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка.

В тот же день белорусская сторона заявила о якобы причастности «больших начальников в Газпроме» к делу Бабарико. При этом в разговоре президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко этот вопрос не поднимался.

Евросоюз (ЕС) призвал Минск немедленно освободить Бабарико.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня.

Однако вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Комитет государственного контроля заявил, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка и ряда коммерческих структур.

Сам Бабарико считает, что ситуация носит политический характер.