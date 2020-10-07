Белоруссия возобновила поставки топлива в Россию

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07.10.2020, 18:48, Новости дня

«Белорусская нефтяная компания» (БНК) возобновила с 1 октября поставки автомобильного топлива в Россию, сообщил заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти», председатель наблюдательного совета БНК Сергей Каморников.

«Поставки белорусских нефтепродуктов в РФ возобновлены. Продажи осуществляются БНК с участием дочерней компании в Смоленске», – сказал Каморников, слова которого приводит белорусский портал tut.by, передает ТАСС.

По его словам, только за 1-5 октября Белоруссия продала в Россию свыше 25 тыс. тонн дизтоплива производства Мозырского НПЗ и «Нафтана».

«Все поправки (премия к международным котировкам – прим. ВЗГЛЯД) выше, чем при поставках на украинский рынок», – сказал Каморников.

По его словам, до конца года БНК видит возможность поставки в Россию ежемесячно около 50 тыс. тонн нефтепродуктов. Каморников пояснил, что относительно небольшой объем объясняется долгосрочными обязательствами БНК по поставкам на Украину, в Польшу и страны Балтии.

«В целом – это рыночный процесс, будет спрос – готовы поставлять в Россию больше», – добавил он.

Напомним, в мае российское правительство в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности в РФ ввело временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива. Запрет был введен со 2-го июня по 1 октября 2020 года.



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