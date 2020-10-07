Экс-глава Роспотребнадзора умоляет российских женщин отказаться от каблуков

07.10.2020, 18:23, Разное

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал российских женщин отказаться от обуви на высоких каблуках. По словам политика, она наносит вред здоровью.

“Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров”, – шуточно подметил Онищенко.

Многие врачи отмечают, что высокие каблуки опасны для опорно-двигательного аппарата. Поскольку вес переносится на переднюю часть стопы, она испытывает большую нагрузку. Это чревато смещением костей. плоскостопием, мозолями и рядом других проблем, сообщает телеканал “Царьград”.