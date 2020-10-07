Глава Совета Нацбанка Данилишин снялся с конкурса на президента Нацакадемии наук

07.10.2020, 18:15, Новости дня

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин снял свою кандидатуру с выборов президента Национальной Академии наук Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

“Сообщаю, что я снял свою кандидатуру с выборов президента НАН Украины. Всеми силами старался привлечь внимание к проблемам науки. Но политиков больше интересуют местные выборы, дилетантов – выговор [первой замглавы Нацбанка Украины Екатерине] Рожковой и Ко, а реально проблемы дальнейшего развития науки в Украине фактически никого”, – отметил он.

Объясняя свое решение, Данилишин подчеркнул, что наука стала заложницей людей глубокого пенсионного возраста, так как средний возраст всех научных сотрудников Академии в 2019 году составлял 53,9 года.

“Наблюдается массовый выезд молодых ученых за пределы страны. В свое время покойный ныне Борис Патон стал президентом Академиии в 42 года и пробыл на этом посту до почти 102! Более полувека. Меня избирали академиком в 44, сейчас мне 55. За десять лет ни одного академика младше 55 не избрали”, – добавил он.

Данилишин отметил, что на должность президента НАН претендуют люди старше 69 лет и “фактически советской формации”.

“Кого бы ни избрали президентом НАН – Президиальная бюрократическая машина будет стараться сохранить брежневско-советские догмы развития науки и свое собственное место под солнцем. Это явно путь в никуда. Хочу ошибаться”, – заявил он.

Повідомляю, що я зняв свою кандидатуру з виборів Президента НАН України. Всіма силами старався привернути увагу до… Posted by Богдан Данилишин on Teisipäev, 6. Oktoober 2020

Президент НАНУ Борис Патон скончался 19 августа 2020 года. Ему был 101 год, с 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.

Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост президента на новый срок. В июле этого года он сказал, что будет голосовать за кандидатуру нынешнего вице-президента НАНУ Анатолия Загороднего.