Данилишин о выговоре Рожковой и Сологубу: Некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды

07.10.2020, 18:15, Новости дня

Члены правления Нацбанка Украины и другие должностные лица должны соблюдать кодекс этики работника НБУ и избегать ситуаций, в результате которых может возникнуть конфликт интересов. Такое заявление сделал глава совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя объявление выговора и выражение недоверия первому заместителю председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Комментарий Данилишина 6 октября опубликовала пресс-служба регулятора.

“Отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать обществу свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции и действий, а также нарушают нормативно-правовые акты, которые они сами в определенное время принимали”, – заявил Данилишин.

Он отметил, что речь идет об указе Нацбанка о публичных коммуникациях со СМИ и кодексе этики сотрудника НБУ.

По его информации, совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, включая интервью Рожковой и Сологуба изданию Kyiv Post об институциональной независимости и кадровой политике НБУ и с “учетом высказанных членами совета мыслей”, решил вразить недоверие Рожковой и Ссологубу.

Совет НБУ утвердил Рожкову первым замглавы в июне 2018 года. Сологуб получил должность замглавы Нацбанка в марте 2015 года.

Совет НБУ объявил им обоим выговор и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали “нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов от труде”. По данным “Интерфакс-Украина”, глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. Она тоже упоминала комментарий Kyiv Post. “Ничего крамольного, что бы шло вразрез с “генеральной линией партии”, не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось “ночью нагло топором”, – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью “Интерфакс-Украина”, вышедшем 24 сентября, Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ “педагогическими” и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. “Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем”, – заявил Шапран.