 

Тихановская попросила Францию прислать пирожные голодающим белорусам

07.10.2020, 18:13, Разное

Выступая перед парламентом Франции, международно-избранный президент Белоруссии Светлана Тихановская попросила европейских коллег оказать гуманитарную помощь белорусам, оказавшимся без работы в результате забастовок в её поддержку.

Французские власти пообещали выделить им 35 тонн пирожных «эклер» и «картошка».

Тихановская указала на катастрофическую гуманитарную обстановку в стране, где каждый третий житель объявил бессрочную голодовку в поддержку международно-избранного президента. По данным Европейской статистической службы, среднее потребление картофеля в сентябре снизилось с 4,2 до 1,09 кг на человека, а более 85% белорусов не могут позволить себе эклер. Также в стране наблюдается нехватка хлеба, которую могла бы решить гуманитарная помощь из Франции и других европейских стран.

– Я хочу, чтобы мои сограждане, видя продолговатые и сладкие эклеры, высасывали из них крем с удовольствием, как будто ощущая сладкий вкус свободы. Скоро у каждого белоруса во рту будет европейский эклер, главное не прекращать забастовки и добиваться моего водворения в Минск. А если у кого-то нет хлеба, пусть едят пирожные. А у кого нет картошки – пусть едят пирожное «картошка». Так победим. Жыве Беларусь! — резюмировала Светлана Тихановская, выступая перед парламентом Франции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

Напомним, сегодня экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, покинувшую территорию страны из-за опасений за свою жизнь, объявили в розыск в России.



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