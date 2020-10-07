«Там закопано 20 тонн мышьяка»

07.10.2020, 18:10, Разное

Ученые и чиновники: воздействие на флору и фауну в районе Халактырского пляжа Камчатки было техногенным.

Козельский полигон. Фото: ИА «Камчатское время»

6 октября на совещании у губернатора Владимира Солодова директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предложил исключить природные факторы из числа возможных причин бедствия. По его словам, активность вулканов, о которой ранее говорил губернатор, не могла вызвать подобные последствия. В качестве вероятных источников загрязнения предварительно решено рассматривать пять объектов: четыре полигона с отходами и озеро Приливное. Оно расположено неподалеку от пляжа, а рядом с ним когда-то тоже была устроена свалка.

Впрочем, речь в этой публикации пойдет не об озере, а об одном из четырех могильников — «Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и пестицидов». Его уже неоднократно поминали применительно к экологическому ЧП на Камчатке. Это хранилище оборудовали в конце 70-х годов прошлого века под Козельским вулканом и зарыли в него более 100 тонн «химии», оставшейся от сельхозпредприятий.

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Козельский полигон давно был головной болью местных властей.

Чиновники признавали, что место для него выбрали крайне неудачно — на левом берегу реки Мутношка. Это приток реки Налычева, которая впадает в Авачинский залив Тихого океана в северной части Халактырского пляжа. Еще 15 лет назад было понятно, что по маршруту через Мутношку и Налычева отрава могла попасть в океан. Возможно, она туда и попала. Козельский могильник и раньше неоднократно давал течь. Как передает информагентство «Кам 24», в 2006 году эта тема обсуждалась на совещании в региональной администрации (своего правительства на Камчатке тогда еще не было). Чиновники выражали недовольство тем, что в пробах почв и родников ниже полигона обнаружены ядохимикаты, пестициды и даже тяжелые металлы.

«Там как минимум закопано 20 тонн мышьяка — очень опасного яда. Этого количества достаточно, чтобы отравить всю северную акваторию Тихого океана», —

заявил на том совещании агроном Анатолий Федорченко (как в воду глядел). Впрочем, пояснил агроном, опасность в могильнике представляет не только мышьяк, а еще и «большое количество ртутных препаратов, которые ничем не лучше».

Посовещавшись, чиновники и специалисты пришли к выводу, что есть два варианта решения проблемы: нужно либо укрепить полигон, либо вывезти химикаты для утилизации за пределы полуострова. В итоге остановились на первом варианте. Правда, посетовали, что укрепление могильника — очень сложное и дорогое мероприятие. Но они справились.

Фото: ИА «Камчатское время»В 2009 году агентство «Интерфакс» со ссылкой на Законодательное собрание Камчатского края сообщило, что решение проблемы Козельского полигона впервые за много лет сдвинулось с мертвой точки.

«За 2009 год выполнен основной объем строительства, освоено более 5 млрд рублей… На финальном этапе, в июне следующего года, фирма-подрядчик покроет полигон специальной влагонепроницаемой пленкой и слоем грунта», — с гордостью объявила пресс-служба Заксобрания, которую процитировал «Интерфакс».

Далее речь шла о том, что после окончания работ опасные отходы окажутся герметично укрыты от атмосферных осадков и талого снега, из-за которых ядовитые вещества могли бы попасть в грунтовые воды, а дальше — в водоемы полуострова.

«В регионе нет организации, которая имела бы лицензию на утилизацию опасных отходов, а вывозить такое количество ядовитого груза за пределы края — непосильная ноша для бюджета», — с заботой о государственной казне пояснил депутат от «Единой России» Виктор Немченко (цитата по «Интерфаксу»).

Выходит, что уже в 2010 году на полигоне должен был быть полный порядок. Думаю, что

за 5 млрд можно было так упаковать химикаты, что ни одна их капля не просочилась бы в почву. Что же произошло на самом деле?

Козельский полигон, на консервации которого освоили 5 млрд рублей, сейчас бесхозный. Фото: ИА «Камчатское время»

В минувшее воскресенье на захоронении побывал камчатский журналист Евгений Сиваев. По его словам, пятимиллиардный могильник сегодня представляет собой площадку в лесу размером в полтора футбольных поля. С двух сторон его ограничивают рвы.

«Проезд к могильнику открыт. Шлагбаум сломан, болтается на какой-то веревке. Из земли торчит пленка, закрывающая первый слой шлака, на ней еще один слой шлака — сантиметров 20–30. Раньше захоронение было огорожено, но ограду сломали. Остался только один металлический столб», — рассказал Евгений.

Если исходить из суммы контракта, столб должен быть золотым. Кстати, судьбу его «собратьев» по ограде мне удалось выяснить, порывшись в открытых отчетах регионального министерства природы. Там написано, что в 2018 году сотрудники предприятия, которое инспектировало полигон, стали свидетелями кражи столбов ограждения. Их вывезли на двух машинах: грузовике «Тойота» с серебристым кузовом и внедорожнике «Тойота Ленд Крузер». О преступлении сообщили в полицию. И в ходе следствия хозяев обоих автомобилей нашли!

И внедорожник, и грузовик принадлежали семье гражданина А.Г. Желтышева. Исчезнувшие столбы обнаружили на участке рядом с его особняком. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Желтышев пояснил следователю, что умысла на хищение не имел, а посчитал, что столбы бесхозные.

Кстати, А.Г. Желтышев, судя по всему, не последний человек на Камчатке. Гражданин с такими же инициалами и фамилией в свое время работал начальником Северо-Восточного управления по рыболовству, а потом заместителем руководителя краевого агентства по охране природы. Но дело даже не в этом. Когда Желтышев говорил о бесхозности «золотых» столбов, он, как выяснилось, не лукавил. Губернатор Владимир Солодов сегодня заявил, что с удивлением для себя узнал о том, что полигон стоимостью несколько млрд рублей «не относится ни к одному органу власти». То есть он и вправду заброшен…

Я поинтересовался у одного из крупных чиновников в камчатском правительстве, известно ли ему, что в 2009 году Козельский полигон укрепляли? Он сказал, что известно.

Я уточнил, сколько это стоило. Мой собеседник предположил, что млн пять. Когда я сказал, что в тысячу раз больше, чиновник отказался этому верить.

Что ж, это не так уж сложно проверить. Причину гибели морских животных у берегов Камчатки и травм серферов на Халактырском пляже сейчас активно выясняют Следственный комитет и прокуратура. Думаю, они могли бы между делом оценить качество всех камчатских полигонов с отходами. Заодно бы разобрались, правда ли, что халтурное обустройство Козельского могильника, яд из которого, возможно, отравил «всю северную акваторию Тихого океана», обошлось в 5 миллиардов, и почему такой дорогой могильник оказался бесхозным?

Владимир Хитров

Новая газета

Камчатка