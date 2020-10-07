 

Коронавирус. Лечение в домашних условиях

07.10.2020, 18:00, Разное


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Кого лечат на дому

Отправлять в стационар каждого человека, у которого в носоглотке обнаружили коронавирус, нет смысла. Согласно 8-ой версии Временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19, в больницу кладут людей, которые находятся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. При бессимптомном или легком течении болезни большинство людей может проходить лечение амбулаторно.

Легкое течение COVID-19 характеризуется простудными симптомами (лихорадка до 38,0 °, кашель, слабость, боль в горле, головная и мышечная боль) без затрудненного дыхания, одышки и патологий при рентгеновском обследовании.

Лист нетрудоспособности в этом случае выписывается на 14 дней. На 10-14 дней с начала болезни должны быть проведены два контрольных мазка из рото- или носоглотки. Карантин снимается после двух отрицательных тестов, полученных с интервалом в один день.

В легком состоянии тоже могут госпитализировать

Госпитализируют пациентов старше 65 лет и людей с сопутствующим хроническими болезнями (сердечная недостаточность, сахарный диабет, ожирение и другие), а также инфицированных, проживающих с людьми, у которых есть эти факторы риска. В стационар отправляют и беременных женщин.

Что не поможет

При бессимптомном или легком течении болезни человеку не нужны практически никакие из лекарств, которые «делали новости» в течение пандемии. Препараты, которые исследовались как средства борьбы с самим вирусом SARS-CoV-2, либо уже отвергли как неэффективные, либо применяются только при тяжелом течении болезни. Вот неполный список лекарств, о которых не надо вспоминать при лечении на дому:

  • фавипиравир,
  • гидроксихлорохин,
  • хлорохин,
  • азитромицин (отдельно и в сочетании с гидроксихлорохином),
  • препараты интерферона-альфа,
  • ремдесивир,
  • умифеновир,
  • антиковидная плазма.

Не требуется и лечение, которое называют патогенетическим, т.е. действующее на механизмы течения болезни. Например, глюкокортикоиды, активно исследуемые при тяжелом течении болезни, совершенно не нужны пациентам, которые лечатся дома.

Не нужны витамины и минералы. Национальные институты здоровья США указывают, что нет никаких доказательств того, что при болезни могут помочь цинк, витамины С и D. Не следует использовать средства, польза которых не подтверждена.

Что нужно

При легком течении COVID-19 требуется симптоматическое лечение по мере надобности. Оно сходно с таковым при ОРВИ.

  • Борьба с лихорадкой. Температуру рекомендуется сбивать, если она выше 38,5 ºС. Но это может быть оправдано и при более низких значениях в случае понижения плохого самочувствия, повышении артериального давления, быстром сердцебиении. Предпочтительным препаратом в рекомендациях называют парацетамол. Однако можно принимать другие нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофен.
  • Борьба с заложенностью носа. Если нос не дышит, в него можно закапать препаратом на основе солевого раствора. Если это не поможет, можно попробовать деконгестанты (галазолин).
  • Борьба с симптомами бронхита. В случае кашля с мокротой используют средства, разжижающие мокроту и расслабляющие бронхи. Об их назначении нужно поговорить с врачом.

Когда обратиться к врачу, если лечишься дома?

Амбулаторный пациент должен вызвать врача на дом или позвонить в «скорую помощь» в случае ухудшения самочувствия:

  • температура выше 38 °C (лихорадка 38,5 °C в течение трех дней – показание для госпитализации);
  • затруднение дыхания;
  • появление одышки;
  • усиление кашля;
  • SpO2 < 93% (если возникла возможность воспользоваться пульсоксиметром).


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