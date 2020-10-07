Российские власти объявили в розыск Светлану Тихановскую 

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07.10.2020, 17:55, Новости дня

Экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, покинувшую территорию страны из-за опасений за свою жизнь, объявили в розыск в России, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на российское МВД. На официальном сайте ведомства говорится, что Тихановская разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно – не уточняется.

В Беларуси на кандидата в президенты завели уголовное дело о "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Сама Тихановская находится в Литве, периодически выезжая в другие страны Европы для встреч с лидерами стран Евросоюза.

Светлана Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Беларуси, состоявшихся 9 августа, после того как власти страны не допустили до участия в голосовании нескольких оппонентов Александра Лукашенко, включая мужа Тихановской, заведя на них уголовные дела и отправив под арест. По данным ЦИК, на выборах за Тихановскую проголосовали чуть больше десяти процентов избирателей, за Лукашенко, который избирался на шестой срок подряд, – чуть больше 80 процентов. Оппозиция заявила о беспрецедентных фальсификациях и не признала итоги выборов.



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