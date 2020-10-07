 

Президент Ирана: конфликт в Карабахе может привести к региональной войне

07.10.2020, 17:55, Новости дня

Президент Ирана Хасан Рухани предупреждает, что столкновения между Арменией и Азербайджаном могут перерасти в региональную войну. Выступая в среду на встрече с кабинетом министров, Рухани также предупредил, что Тегеран не потерпит, чтобы к границам Ирана под каким-либо предлогом отправляли «террористов».

Ранее Турцию обвинили в отправке в регион сирийских боевиков для поддержки Азербайджана. Анкара эти обвинения отвергает.

Иран граничит и с Арменией, и с Азербайджаном и поддерживает хорошие дипломатические отношения с обеими странами.

В иранских новостях сообщалось, что по нескольким приграничным деревням и городам попали минометные снаряды, в результате чего были повреждены здания и получил ранения шестилетний ребенок.



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