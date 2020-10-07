Военные беспилотники отправили следить за пожаром на арсенале под Рязанью

07.10.2020, 17:48, Новости дня

Военные беспилотники привлекут к мониторингу ситуации в районе горящего арсенала в Рязанской области, сообщили пресс-службе Минобороны России.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Центра беспилотной авиации Воздушно-космических сил перебрасываются для мониторинга обстановки в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что в настоящее время специалисты Центра беспилотной авиации совершают марш в Рязанскую область, где приступят к воздушной разведке местности.

Как уточнили в Минобороны, на место пожара на арсенале в Рязанской области прибыл пожарный поезд.

«К месту тушения пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области прибыл специальный пожарный поезд РЖД. Специалисты пожарного железнодорожного подвижного состава после оценки характеристик пожара на местности совместно с пожарными расчетами Минобороны РФ и МЧС приступили к его ликвидации», – объяснили в ведомстве.

Кроме того, в воинской части и в 11 населенных пунктах из-за пожара отключили газ.

Так, газоснабжение отключено в воинской части и в 11 населенных пунктах в радиусе 5 км от пожара на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщили в филиале компании «Газпром газораспределение Рязанская область».

«В связи с инцидентом в воинской части, расположенной вблизи населенного пункта Шелемишевские хутора Скопинского района, филиалом АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине произведено отключение газоснабжения воинской части, а также 11 населенных пунктов, расположенных в радиусе до 5 км от места происшествия», – передает ТАСС сообщение компании.

Ранее сообщалось, что пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.