 

Азербайджан обвинил Армению в попытке «расширить географию войны»

07.10.2020, 17:48, Новости дня

Попытки Армении нанести ущерб нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан нереалистичны из-за высокого уровня его охраны, сообщил советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов.

«Вчерашняя попытка со стороны правительства и армии Армении нанести ущерб нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан» скорее носит символический характер. Это попытка расширить географию войны, втянуть в нее третьи стороны. Учитывая уровень охраны трубы, учитывая все меры, которые предпринимаются соответствующими службами этот план нереалистичен», – указал Меджидов, отвечая на вопрос о рисках для поставок нефти и газа из Азербайджана в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

При этом заместитель начальника управления общественных связей и мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил, что трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан продолжает работать в прежнем режиме, информирует Haqqin Az.

Позже пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сообщения Азербайджана о якобы обстреле нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Он подчеркнул, что армия Карабаха не нацеливается на объекты невоенного назначения.

По его словам, это ложная информация, которой Азербайджан пытается ввести в заблуждение международное сообщество.

Сообщения Баку также опровергла пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Кроме того, востоковед Семен Багдасаров сказал газете ВЗГЛЯД, что «заявления Баку об обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт».

Напомним, общая протяженность трубопровода составляет 1768 км, из которых 443 км пролегает по территории Азербайджана, 249 км – Грузии, 1076 км – Турции. Объем прокачиваемой нефти составляет 1,2 млн баррелей в сутки.



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