 

ММКФ-2020: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и другие на премьере сериала “Шерлок в России”

07.10.2020, 17:35, Разное

Вчера в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера оригинального киносериала START “Шерлок в России”. В киноцентр “Октябрь” по этому случаю прибыли как создатели проекта – режиссер Нурбек Эген, исполнитель главной роли Максим Матвеев и продюсеры Ирина Сосновая и Александра Ремизова, так и гости кинофестиваля. В их числе – Марина Зудина, Роман Маякин, Сабина Ахмедова, Екатерина Гусева, Кирилл Кяро, Александра Ревенко, Дарья Екамасова и другие. 

Сабина АхмедоваСабина Ахмедова (серьги Mercury)Марина ЗудинаМарина Зудина (серьги Mercury)Максим Матвеев (часы Chopard из коллекции L.U.C Lunar Big Date)Роман МаякинЕкатерина ГусеваПо сюжету Шерлок Холмс в исполнении Максима Матвеева идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте преступления послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю. 

Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.

Александра Ревенко и Стас ТыркинДарья ЕкамасоваИрина Сосновая, Максим Матвеев и Сабина АхмедоваНиколай Богачев, Ирина Сосновая, Максим Матвеев, Александра Ремизова, Нурбек Эген



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