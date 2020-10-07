ММКФ-2020: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и другие на премьере сериала “Шерлок в России”

07.10.2020, 17:35, Разное

Вчера в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера оригинального киносериала START “Шерлок в России”. В киноцентр “Октябрь” по этому случаю прибыли как создатели проекта – режиссер Нурбек Эген, исполнитель главной роли Максим Матвеев и продюсеры Ирина Сосновая и Александра Ремизова, так и гости кинофестиваля. В их числе – Марина Зудина, Роман Маякин, Сабина Ахмедова, Екатерина Гусева, Кирилл Кяро, Александра Ревенко, Дарья Екамасова и другие.

Сабина Ахмедова Сабина Ахмедова (серьги Mercury) Марина Зудина Марина Зудина (серьги Mercury) Максим Матвеев (часы Chopard из коллекции L.U.C Lunar Big Date) Роман Маякин Екатерина Гусева По сюжету Шерлок Холмс в исполнении Максима Матвеева идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте преступления послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю.

Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.

Александра Ревенко и Стас Тыркин Дарья Екамасова Ирина Сосновая, Максим Матвеев и Сабина Ахмедова Николай Богачев, Ирина Сосновая, Максим Матвеев, Александра Ремизова, Нурбек Эген