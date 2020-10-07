Эксперт назвал способствующие «Единой России» сохранить лидерство на выборах в Госдуму факторы

07.10.2020, 17:31, Новости дня

«Единая Россия» сможет сохранить лидерство в ходе избирательной кампании в Госдуму в 2021 году благодаря запросам россиян на стабильность и безопасность, сообщил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Конечно, «Единая Россия» [перед выборами в Госдуму] стоит особняком среди всех партий. Она будет как действующий чемпион мира по боксу, против которого сосредоточили свои усилия все соперники, которые мечтают получить боксерскую корону. Что позволит «Единой России» сохранять лидерство? Во-первых, это запрос на стабильность», – приводит слова Гусева ТАСС.

В ходе круглого стола в ЭИСИ, посвященного перспективам политических партий перед стартом парламентской кампании, он отметил, что запрос на стабильность у россиян «идет на фоне пандемии коронавируса, где ухудшение экономической ситуации формирует у людей дополнительное доверие к власти».

«У «Единой России» есть все шансы при пандемии коронавируса, при экономическом кризисе захватить политическую повестку так, как они это делали весной, когда они во время эпидемии всю свою политическую активность сосредоточили на добровольческих и добрых делах. В тот момент, когда все политические партии просели информационно, единороссам удавалось быть в повестке, удавалось этой повесткой пользоваться не только с точки зрения повышения рейтинга, но и с точки зрения улучшения жизни людей», – подчеркнул Гусев.

Он добавил, что в связи с политической нестабильностью в Белоруссии и Киргизии у людей также формируется запрос на безопасность. «И его может дать только власть и только «Единая Россия» как партия власти. Есть и риски, которые будут работать против. И задача партии не в том, чтобы только рассказывать о себе, но и грамотно пользоваться той политической и экономической ситуацией в мире и стране, чтобы сохранить свои лидирующие позиции», – отметил эксперт.

По его словам, единороссам «необходимы новые свежие лица, их должно быть много». «Вы представляете, миллион человек – членов партии? У каждого есть аккаунт в соцсетях, а у кого-то даже в нескольких соцсетях. Если одновременно в один день все напишут какое-то заявление, то это вся страна сразу узнает о какой-то новости. Более того, вся страна подумает, что так думает большинство. Вот этот ресурс большинства и новых лиц «Единая Россия» должна не стесняться использовать», – заключил Гусев.