 

Путин получил из-за рубежа множество поздравлений с днем рождения

07.10.2020, 17:31, Новости дня

В Кремль в среду, 7 октября, поступают многочисленные поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций.

Поздравления в адрес российского лидера также приходят от разных зарубежных активистов и иностранных лидеров, пишет Ruposters.

Телефонные разговоры состоялись с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Как отметили в пресс-службе Кремля, в разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные проблемы. «В ряде бесед с руководителями стран-членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», – уточняется в сообщении.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах тоже тепло поздравили Путина.

День рождения президента РФ не прошел мимо и обычных граждан иностранных государств, и политических активистов. В частности, в числе поздравивших российского лидера – Ильян Масаад, доктор права и глава партии «Национальный конгресс за светскую Сирию», представитель оппозиционных сил в женевских переговорах по урегулированию сирийского вопроса.



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