Партнеры Газпрома раскритиковали решение Польши по «Северному потоку – 2»

07.10.2020, 17:31, Новости дня

Европейские финансовые партнеры Газпрома по проекту «Северный поток – 2» вместе с российской компанией выразили несогласие с решением польского UOKiK, наложившего на них штраф в 7,6 млрд долларов.

Решение UOKiK прокомментировали немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV, а также англо-голландская Shell, передает РИА «Новости».

В свою очередь, в OMV подчеркнули: компания твердо убеждена, что соблюдает все применимые законы. А немецкая Uniper заявила, что не только не согласна с решением, но и рассматривает возможность его обжалования.

Компания объясняет: соглашения, заключенные между партнерами «Северного потока 2» и «Газпромом», не о совместном предприятии, а о финансировании и поэтому не подлежат уведомлению UOKiK в соответствии с польским законодательством о контроле за слияниями. Uniper также отметила, что принятие решения в случае обжалования может занять до 4-5 лет, и в это время штрафы не подлежат оплате.

Что касается Wintershall Dea, то компания объявила, что оставляет за собой право на ответные юридические действия.

В среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell – один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что оштрафованный Польшей Газпром предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.