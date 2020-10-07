Скандалы: С поличным на яхте

07.10.2020, 17:25, Разное

«Российский след» в Испании пахнет гашишем

Несколько дней назад у испанских берегов в районе порта Альхесирас на самом юге страны Национальная полиция и таможенники задержали парусную яхту, на борту которой находились двое граждан России и огромный груз наркотиков, в основном гашиша из Марокко. По информации испанских СМИ, мешки с гашишем занимали практически весь трюм. Однако в самой Испании эта новость особого шума не произвела: дело в том, что в последние десятилетия россиян, в той или иной степени связанных с наркоторговлей, ловят в Испании очень часто.

Еще лет двадцать назад корреспондент Радио Свобода из разговора с консулом РФ в Мадриде узнал, что больше половины граждан России, отбывавших в то время сроки в испанских тюрьмах, попали туда именно за торговлю наркотиками. Аналогичная ситуация сохраняется и сейчас. Разница лишь в том, что осужденных стало значительно больше, и еще в том, что если когда-то наркодельцов чаще хватали в аэропортах при попытке вывезти в Россию несколько килограммов купленных в Испании наркотиков, то со временем их стали арестовывать в основном в открытом море – на судах с тоннами гашиша или кокаина.

Законы Испании не наказывают людей за небольшое количество наркотических веществ, предназначенных для личного потребления, так что в тюрьму попадают лишь те, кто ими торгует – в розницу или оптом. Что касается последних арестов, то речь идет о двух гражданах России, имена которых пока полицией не раскрываются. Отмечается лишь, что они входят в состав международной преступной группировки, базирующейся на Балеарских островах.

Ходившая под британским флагом 18-метровая яхта россиян с 9 тоннами гашиша на борту была перехвачена полицейским спецназом в Гибралтарском проливе и доставлена в спортивный порт города Альхесирас. Как выяснилось, она направлялась из Марокко в Португалию, а оттуда груз планировалось переправить по автодорогам в Испанию и другие страны Западной Европы. Теперь россиян ждут длительное разбирательство (испанская юстиция работает медленно) и тюрьма. Рассказывает мадридский адвокат Игнасио Санс:

«Закон различает так называемые легкие наркотики, это конопля и ее производные, и тяжелые – героин, кокаин, синтетические наркотики и другие. Наказание за наркотрафик, в случаях как с тяжелыми, так и с легкими наркотиками, может быть довольно суровым. Особенно когда имеется ряд предусмотренных законом отягчающих обстоятельств. К примеру, в случаях, когда преступление совершается организованными преступными группировками или когда речь идет о большом количестве конфискованных наркотиков. Так что при наличии отягчающих обстоятельств наказание может составить как минимум 9 лет тюрьмы».

С подобными сроками россиянам в Испании уже приходилось сталкиваться. Когда-то к 10–12 годам тюрьмы были приговорены члены экипажа большого морозильного траулера «Таммсааре». Он был задержан и обыскан испанской полицией летом 1999 года вблизи Канарских островов. На борту вместо рыбы испанцы обнаружили 11 тонн латиноамериканского кокаина.

По словам адвоката Санса, в деле борьбы с наркоторговлей испанская юстиция проявляет жесткость, иногда даже излишнюю. К примеру, упомянутых моряков вполне можно было бы и не наказывать, учитывая, что по закону за груз, перевозимый судном, отвечает лишь его капитан, а не вся команда. Еще один такой пример – история с наркотиками, за которую были наказаны 15 архангельских моряков с траулера «Юозас Алексонис». В 2008 году, когда их судно стояло на ремонте в порту испанского города Уэльва, морякам предложили подработать: за 100 евро разгрузить ночью некий катер. При этом им, естественно, не сообщили, что разгружать придется прибывшие из Марокко гашиш и коноплю.

Вечно страдавшие от безденежья россияне согласились. Но по пути к месту стоянки катера они были задержаны полицией, а затем осуждены за участие в наркоторговле. А еще раньше, в 2004 году, под суд попали пятеро россиян, живших в поселке Чипиона, тоже на юге Испании. Они батрачили на испанца, владельца овощных теплиц, и им, разумеется, было невдомек, что вполне респектабельное аграрное предприятие также нелегально выращивало и коноплю.

Подобные истории с гражданами РФ, получившие широкую огласку, вызывали даже в Испании скорее сочувствие, чем осуждение. Об этом говорил в свое время и опекающий российских заключенных мадридский православный священник Андрей Кордочкин:

«Видно, что они совершенно беспомощные жертвы ситуации. То есть это не какие-то злобные и беспринципные люди, на которых держится наркобизнес. Обычные русские ребята, у которых жены, дети, матери и которые, по-моему, до конца не понимают, что происходит».

Впрочем, в последнее десятилетие ситуация изменилась. Истории, когда россияне становились случайными участниками наркобизнеса, больше не повторяются. Зато резко участилось прямое участие граждан России в подобном бизнесе. Примеров также множество.

В сентябре 2018 года у берегов провинции Мурсия был задержан парусник под названием «Белья». На его борту полиция нашла 7 тонн гашиша, цена которого на черном рынке составляла тогда примерно 11 миллионов евро. Управляли парусником два уроженца Санкт-Петербурга. Что же касается специальных так называемых «наркояхт», парусных и моторных, которые регулярно доставляют кокаин в Испанию из-за океана, из стран Латинской Америки, то их часто обслуживают также россияне. К примеру, гражданин России входил в команду из трех человек, перевозивших почти тонну кокаина на такой яхте и задержанных в сентябре прошлого года.

В том же году в порту города Тарифа был арестован на собственной яхте россиянин с инициалами Р. Т., который разыскивался за наркоторговлю властями Перу. А еще раньше был схвачен некий Вячeслав Гулевич по кличке Слава Кемеровский. В Малаге, по версии испанской стороны, находилась его штаб-квартира, откуда он руководил собственной наркосетью. Аресты российских наркоторговцев производились в последнее десятилетие в Каталонии, Кантабрии, на Канарских островах и, что особо удивляет испанскую полицию, даже в Галисии. Ведь россияне входили, а возможно, и сейчас входят в самую зловещую в Испании и, как считалось ранее, наглухо закрытую для чужаков галисийскую наркомафию.

Виктор Черецкий