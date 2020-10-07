Светлана Тихановская объявлена в розыск в России
07.10.2020, 17:23, Разное
Главного оппозиционного политика Белоруссии – Светлану Тихановскую – объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России.
Ее имя, дата и место рождения указаны в перечне разыскиваемых полицией лиц. Представители МВД утверждает, что Тихановская разыскивается в связи с возбужденным в отношении нее уголовным делом. Однако конкретная статья УК РФ не указана.
В Белоруссии 38-летнюю женщину разыскивают за призывы к действиям, способным нанести вред безопасности страны, сообщает RT.
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