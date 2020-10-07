Джозеф Байден посоветовал американцам бороться с «силами тьмы» с помощью объятий

07.10.2020, 17:11, Разное

Невзирая на эпидемию коронавируса и вызванную им необходимость соблюдать социальную дистанцию, Джозеф Байден призвал американцев обниматься. Совет использовать объятия кандидат в президенты Соединенных Штатов дал для успешной борьбы с «силами тьмы».

По мнению политика, сейчас некое зло пытается разделить американский народ. Такое заявление Джозефом Байденом было сделано в ходе выступления в Геттисберге (штат Пенсильвания). Лидер Демократической партии считает неуместным строить стены между гражданами одной страны. Вместо этого необходимо сосредоточиться на возведении мостов, а вместо сжатых кулаков у американцев должны быть наготове объятия для своих соотечественников.

Такой призыв возможный будущий хозяин Белого дома сделал во время пандемии коронавируса, распространяющегося именно посредством тесных контактов между людьми. При этом Байден не скрывает, что существует целый ряд американских политиков, которые не хотят единения нации и стремятся разобщить людей. Совместные действия необходимы также, учитывая пандемию коронавируса, охватившую весь мир.

Для преодоления вызванного опасным заболеванием кризиса, следует прислушиваться не к политическим интересам, а к науке. При этом, как напоминает «Политэксперт», ранее Байден заявил о необходимости отменить дебаты с Дональдом Трампом, намеченных на 15 октября, если до того времени его оппонент не вылечится от Covid-19. Сам действующий президент, как известно, самовольно покинул больницу, не окончив весь курс терапии.