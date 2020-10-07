Вузы Великобритании вернулись к дистанционке из-за коронавируса

07.10.2020, 17:08, Новости дня

Сразу три британских университета – Университет Манчестера, манчестерский Metropolitan University и Университет Шеффилда – объявили о переходе на онлайн-обучение из-за роста случаев коронавируса, сообщили администрации вузов.

«Мы приняли решение совместно, после консультаций с региональными руководителями системы здравоохранения и при поддержке Управления здравоохранения Англии», – передает РИА «Новости» заявления университетов.

Уточняется, что онлайн-программы для студентов будут действовать с нынешней среды до как минимум 30 октября. Решение о продлении их будет рассматриваться 23 октября и приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки. Очное обучение сохранится только в случаях, когда требуется контакт преподавателя со студентами при проведении практических работ.

Известно, что очное обучение в Университете Шеффилда будет заменено на онлайн с предстоящей пятницы. При этом вуз планирует вернуться к обычной форме обучения 19 октября.

При этом как заявили в профсоюзе работников университетов и колледжей, вспышек можно было избежать, введя такую формы ранее.

Напомним, власти Британии выявили 16 тыс. неучтенных случаев заражения коронавирусом. В минувшую субботу Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу.

В воскресенье число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек.

В прошлый вторник число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек. Ранее ВОЗ не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

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