В двух городах Забайкалья создадут виртуальные концертные залы

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07.10.2020, 17:08, Новости дня

В Забайкальском крае по нацпроекту «Культура» планируется создать два новых виртуальных концертных зала, сообщила министр культуры региона Ирина Левкович.

«Районный дом культуры «Строитель» города Краснокаменска и Борзинский районный центр культуры вошли в число победителей конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов, который проводило министерство культуры России. Учреждения получат по миллиону рублей на модернизацию и приобретение оборудования для трансляции», – приводит слова главы ведомства пресс-служба регионального министерства.

Ирина Левкович добавила, что к концу следующего года у жителей Борзи и Краснокаменска появится возможность, не выезжая из родных городов, смотреть концерты исполнителей мирового уровня как онлайн, так и в записи – доступ к своей базе предоставит Московская государственная филармония.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» запланировано создание пяти виртуальных концертных залов в Забайкальском крае до 2024 года. На сегодняшний день три из них уже работают в учреждениях культуры региона – на базе краевой филармонии в Чите, дворца культуры и спорта в Петровске-Забайкальском, межпоселенческого социально-культурного центра в Сретенске. Два последних были открыты в 2020 году.



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