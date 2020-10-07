Мнение: Израиль, Красное море и Баб эль-Мандеб

07.10.2020, 17:00, Разное

День за днем ​​масштабы выгод для Израиля от нормализации отношений с Персидским заливом становятся все яснее, особенно на военном и стратегическом планах. Последняя выгода – это разговоры о создании израильских военных баз в Персидском заливе, Красном море и Баб-эль-Мандабе или о получении выгоды от эмиратских баз, разбросанных в этих р-х, а также о военных выгодах для Израиля, которые дает контроль над этими международными морскими портами.

Эмиратско-израильское соглашение включает множество статей, касающихся безопасности и военных аспектов, которые предусматривают двустороннее сотрудничество в этих областях, а также их обязательство принимать важные меры по предотвращению использования их территорий для совершения враждебных или “террористических” нападений, направленных на другую сторону. И что каждая сторона не будет поддерживать никаких враждебных операций на территории другой стороны. Он также предусматривает двустороннюю координацию безопасности и укрепление отношений в сфере военной безопасности. Эти тщательно сформулированные тексты усилили предположения относительно возможности получения Израилем выгод от эмиратских военных баз в регионе, будь то в Персидском заливе, Баб-эль-Мандабе или Красном море. Это может привести к созданию израильской военной базы в Эмиратах, а также к использованию им эмиратских вод и к возможности того, что он продолжит идти по этому пути, чтобы укрепить свои позиции на Сокотре, в проливе Баб-эль-Мандаб и Джибути.

Стоит отметить, что возможность создания израильских военных баз в Персидском заливе или получение Израилем выгоды от эмиратских военных баз непростая и очень опасная. Это связано с тем, что как бы это ни давало странам Персидского залива, и в частности ОАЭ, надежду защитить себя от угрозы любого воображаемого нападения со стороны ИРИ, в то же время оно подвергает их опасности. Это потому что выполнение этой предпосылки означает, что Израиль может наносить удары по иранским целям в водах Персидского залива или в самом сердце ИРИ, что будет уже соответствовать ИРИ, нацеленному на эти израильские базы в Персидском заливе. Соглашение позволяет Израилю географически приблизиться к ИРИ и позволяет ему улучшить связи с Персидским заливом, который является стратегическим регионом с точки зрения торговли и нефти.

ИРИ не будет оставаться в стороне и хранить молчание в отношении эмиратско-израильского шага, а это означает, что ситуация в регионе Персидского залива, вероятно, станет напряженной как никогда.

Безопасность морского судоходства в Персидском заливе является чисто израильским интересом в рамках стратегии “сдерживания иранской угрозы” и укрепления отношений со странами Персидского залива. Израиль стремится получить контроль над наиболее важными морскими проливами в регионе, которые принадлежат ОАЭ и КСА, что усиливает расширение военного и стратегического влияния Израиля. Соглашение с Абу-Даби открывает путь для активизации военного сотрудничества между ними в Красном море. Это потому что он заинтересован в расширении сотрудничества в области безопасности в регионе, что приведет к укреплению военного союза между ними. Это включает интенсивное передвижение израильских военных, особенно через страны Африканского Рога, в первую очередь Эфиопию, в то время, когда израильские оружейные компании стремятся увеличить свой экспорт в ОАЭ.

Но Израиль не оставил Йемен вне поля зрения, ведь эта страна имеет выход в пролив Баб-эль-Мандаб. Тель-Авив стремится подавить сопротивление палестинцев, чтобы помешать получить оружие, которое доставляют из ИРИ через Красное море, до Синая, а затем до сектора Газа.

Пока наиболее важные положения эмиратско-израильского соглашения связаны с безопасностью и военным сотрудничеством. Израиль будет работать с этим работать, для того, чтобы использовать соглашение для увеличения своего влияния в Персидском заливе. Между тем ОАЭ стремятся установить контроль над Персидским заливом при поддержке США и Израиля, поэтому в Йемене ведется совместная работа Израиля и Эмиратов по созданию совместных военных баз и зон влияния, в частности на острове Сокотра, что позволило бы полностью контролировать путь, который проходит из Индии на Запад и проникает в Африку, которая является стратегическим местом для Израиля.

Сегодня, в том числе израильские оружейные компании стремятся увеличить свой оборонный экспорт в страны Персидского залива.

Возвращаясь отдельно к Сокотре, нужно понимать что ОАЭ и Израиль, уже работают над планом по созданию шпионской базы. ОАЭ и Израиль, проводят все логистические приготовления к созданию разведывательных баз для сбора информации по всему заливу Эден-Бей из Баб-эль-Мандаба на острове Сокотра в южном Йемене, который находится под контролем ОАЭ.

Центры наблюдения Тель-Авива следят за действиями хуситов в Йемене и иранскими военно-морскими движениями в регионе, а также изучают морское и воздушное движение в южном р-не Красного моря.