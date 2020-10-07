 

Роскачество назвало способ узнать никнейм конкретного человека в чужом списке контактов

07.10.2020, 16:53, Разное

Специалисты Роскачества раскрыли способ узнать, как записан в телефоне знакомых тот или иной человек. Выявить используемый никнейм можно с помощью специальных приложений.
По словам главы центра цифровой экспертизы при ведомстве Антона Куканова, специализированные программы анализируют данные, помогая найти ответ на вопрос идентификации пользователя в устройстве других людей. Несколько лет назад в интернете появилось приложение GetContact, успешно решающее данную проблему. Установив его на телефон, владелец разрешает программе доступ к списку контактов в собственном девайсе.

Далее на основании телефонной книги создается общая база данных, в которую копируются все записи на смартфонах пользователей ПО. На основании этого приложение может определить, как тот или иной человек записан в контактах других пользователей. Подобные программы полезны для определения спамеров и подобных лиц. Однако наибольшую популярность они приобрели именно в качестве идентификатора, так как способны предоставить информацию о никнейме пользователей в телефонных книгах их друзей и знакомых.

Насколько полезная данная информация для владельцев гаджетов, вопрос спорный, однако предоставляемая таким ПО возможность позволяет GetContact и его аналогам вот уже несколько лет оставаться в рейтинге самых популярных приложений для смартфонов. Стоит отметить, напоминает «Ньюинформ», что при этом программа должна быть установлена в смартфонах обоих указанных лиц.



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