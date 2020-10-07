Кинодеятели рассказали, как превратили Киану Ривза в “брутального качка” для фильма “Билл и Тед снова в деле”

07.10.2020, 16:53, Разное

В августе этого года на мировые экраны вышел фильм «Билл и Тед снова в деле», в котором Киану Ривз предстал перед зрителем в образе брутального “качка”. В Сети обнародовали видео, где рассказывают, как из канадского актера сделали мускулистого парня с татуировками.

Стало известно, что на 56-летнего актера надели костюм «из мышц», создателем стал талантливый мастер по спецэффектам Кевин Ягер. Портал Insider, который собственно и подготовил этот ролик, передает, что для создания кожи использовался силикон, а чтобы мышечные костюмы выглядели более реалистично, Ягер вместе со своей командой вылепили тонкие прожилки и использовали в своей работе аэрограф.



Изображение взято с: YouTube

В ролике также рассказали о том, что подобным способом героиням обычно делают беременные животы.