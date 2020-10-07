 

Андрей Григорьев-Апполонов признался в сексе втроем

07.10.2020, 16:53, Разное

Андрей Григорьев-Апполонов посетил вечернее шоу Урганта. Придя на программу, он честно признался, что у него был секс втроем.
Иван Ургант решил ввести на своем шоу новую экспериментальную рубрику «Вопросы от Максима Галкина». Этому послужила история, в которой певец Леонид Агутин честно признался мужу Примадонны, что в его жизни был секс втроем. После нововведения первыми, кто посетили студию Урганта, стали «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев.

Шоумен задал этот вопрос певцу, на что тот ответил: такой эпизод в его жизни действительно имел место быть. Позже в этом же признались и коллеги Григорьева-Апполонова по «Иванушкам».



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