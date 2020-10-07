 

Мнение: Руины Чахырлы

07.10.2020, 16:50, Разное

Азербайджан выложил подтверждающее видео занятого в начале октября "поселка" Чахырлы. На деле, там уже давно никто не живет и де-факто это просто руины.
Само поселок расположен к югу от Физули. К северу-западу от него находится городок Джебраил (также практически разрушенный – на карте в красном кружке с знаком вопроса), о занятии которого Азербайджан объявил 4 октября. Видео оттуда до сих пор нет.
Тем не менее, в развалинах поселка имелись позиции армянских военных, которые отошли, бросив орудия и несколько единиц уничтоженной и поврежденной техники.
Все это фактически предгорья. Дальше наступать сложнее, так как начинаются горы, где у армян есть подготовленные позиции второй линии обороны.
МО Карабаха заявляет, что это "тактический отход", чтобы избежать собственных дополнительных потерь и встретить врага на подготовленных позициях в горных районах.
Так то оно логично, ибо при меньших силах, удобней обороняться в горах, а не в предгорьях, но надо понимать, что вернуть назад отданную территорию будет сложно, если вообще возможно.

Видео из занятого азербайджанской армией "поселка" Чахырлы в Джебраильском районе.
Расположен он недалеко от границы Азербайджана и Ирана.

Также представлено видео с захваченных там армянских позиций (БМП и грузовик были уничтожены еще в первые дни войны) – брошенные гаубицы Д-30, несколько разбитых машин и боеприпасы, которые армяне оставили при отходе.

Прочее.

1. Любезный Башар Асад прямо обвинил Эрдогана в том, что он развязал войну в Нагорном Карабахе. Также Асад подтвердил, что Дамаск знает, что Турция отправляет сирийских боевиков для войны в Азербайджан и Нагорный Карабах.

2. В Конгресс США внесен проект резолюции осуждающей действия Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе и позиционирующей их виновниками войны. В Баку заявляют, что это происки армянской диаспоры США, которая имеет лоббистские возможности в Демократической Партии США.
3. В Степанакерте заявили, что Карабах не будет просить о перемирии, так как войну развязала Турция, чтобы протиснуться в Закавказье, мол пускай мировое сообщество давит на Турцию, чтобы так прекратила свои действия.
4. Глава МИД Турции Чавушоглу прилетел в Баку для встречи с президентом Алиевым. Турция продолжает настаивать, что Армения должна сдать Карабах.

5. Разрушения в Степанакерте после обстрелов 4-5 октября.

Источник: Colonel Cassad



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