В Челябинске прошла сессия «Патриот»

07.10.2020, 16:48, Новости дня

«Сессия «Патриот» стала уникальной площадкой для диалога общероссийских организаций, работающих в сфере патриотического воспитания граждан страны, интеграции проектов НКО в деятельность образовательных организаций», – сообщил глава исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, говоря об окружной сессии Уральского федерального округа «Патриот».

В Челябинске прошла седьмая окружная сессия Уральского федерального округа «Патриот», в ходе сессии состоялись мероприятия по консолидации усилий государства и социально ориентированных НКО для патриотического воспитания. Сессия проходила с 6 по 7 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организатор сессии – Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов.

Открыли сессию приветствием и презентацией деятельности федеральных общероссийских патриотических мероприятий Виталий Шереметьев – председатель общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российский Союз ветеранов Афганистана «Наследие», Артем Хуторской – руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России», Наталья Шадрина – первый заместитель руководителя исполкома ООД «Бессмертный полк России» и Борис Головин – заместитель директора АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций».

«Сессия «Патриот» (…) впервые в таком масштабе позволила создать условия для объединения всех институтов гражданского общества в воспитании будущих поколений граждан России. От лица движения «Бессмертный полк России» я приветствую участников и благодарю организаторов и партнеров этого проекта за созданную возможность для обеспечения нашей совместной работы», – отметил Хуторской.

В рамках работы первого дня сессии, кроме презентации федеральных проектов состоялась презентация лучшего регионального опыта в сфере реализации совместных проектов НКО и образовательных организаций. Был представлен опыт Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

Для участников сессии в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» была организована экскурсия – презентация проектов «Знаменосцы Победы», «Память поколений», «Боги войны из Челябинской области».

По завершению деловой части участники присоединились к проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев города, который отмечается в Челябинске 6 октября.

7 октября в рамках проведения сессии состоялась дискуссия «Год Памяти и Славы: итоги и перспективные задачи», в которой приняли участие директор АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» Елена Родионова, начальник отдела нормативно-правового регулирования в сфере дополнительного образования Министерства просвещения Елена Сереброва, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России», сопредседатель центрального штаба ОНФ, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты.

«Сегодня должна быть выстроена цепь воздействия и раскрытия ценности памяти и сохранения исторического наследия для молодого человека, для ребенка, гражданина. И эта работа должна проводиться без формализма, с погружением в историю, с демонстрацией личных примеров и эмоциональной вовлеченностью. В нее должны вовлекаться и семья, и школа, и музеи, и общественные организации», – сказала Цунаева.

«Воспитание патриотизма и гражданских чувств у юных россиян – задача государственных образовательных учреждений нашей страны. В общеобразовательных программах патриотизм проходит красной линией, как основное направление духовно-нравственного воспитания юных граждан Российской Федерации. Сегодня является аксиомой необходимость включение в процесс воспитания всех институтов гражданского общества. Конечно первым «ментором» в воспитании является семья, вторым – школа, но мы все понимаем, что огромное влияние на становление личности оказывают общественные институты, и я благодарна проекту «Всероссийская сессия «Патриот» за созданные условия для открытого диалога и консолидации усилий «менторов» в воспитании наших детей», – подчеркнула Сереброва.

Итогом работы сессии стал блок стратегического совместного планирования участников сессии «Социальное партнерство образовательных организаций и НКО».