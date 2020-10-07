Азербайджан похвастался успехами в боях в Карабахе

07.10.2020, 16:48, Новости дня

Боевые действия в Карабахе идут «по плану» и успешно для азербайджанских ВС, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Все идет по плану, все довольно успешно», – сказал Алиев в интервью телеканалу CNN Turk, передает РИА «Новости».

Он отметил, что позиция РФ по Карабаху не вызывает вопросов и претензий.

«Что касается российского посредничества, то у нас нет никаких претензий и вопросов. Позиция РФ очень ответственна. РФ имеет отношения и с Баку, и с Ереваном, играет важную роль в этой тройке сопредседателей», – сказал Алиев.

Он также сообщил, что Париж не предоставил доказательств по привлечению наемников в Нагорный Карабах.

«Прошло вот уже десять дней, но мы не получили доказательств от Франции», – добавил Алиев.

По его словам, посредники по урегулированию карабахского конфликта, кем является в том числе Франция, в своей работе должны быть «ответственными и нейтральными».

Ранее Алиев говорил, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне.

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом». После этого Алиев потребовал извинений от Франции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.